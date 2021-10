Cum s-au păcălit britanicii alungându-i pe români și pe ceilalți est-europeni. „Ne-au gonit ca pe ultimii oameni, acum ne imploră să ne întoarcem”

Marea Britanie se confruntă cu o criză a forței de muncă fără precedent odată cu ieșirea din Uniunea Europeană. Brexitul i-a îndepărtat pe muncitorii est-europeni, inclusiv pe români, iar acum angajatorii britanici nu mai găsesc personal.

Cele mai grav afectate ramuri ale economiei sunt agricultura, construcțiile, comerțul și transporturile. Brexitul a alungat muncitorii est-europeni, iar acum țara se confruntă cu un deficit al forței de muncă inimaginabil.

Printre muncitorii sezonieri din agricultură goniți de Brexit se numără și românii. Acum, britanicii riscă să rămână cu recolta pe câmp dacă nu vor reuși să găsească suficienți angajați. „E un dezastru, legumele ne-au rămas pe câmp și s-au stricat. Fără angajații din Polonia, Ungaria și România mă tem că nu mai găsim cine să adune recolta”, a spus Tom Griff, unul dintre liderii fermierilor din zona Manchester.

Animalele sunt sacrificate degeaba

Și zootehnia are de suferit din cauza lipsei angajaților. Sky News informează că sute de porci sănătoși au fost sacrificați și aruncați la gunoi, din cauza fermelor supraaglomerate. Practic, odată cu alungarea străinilor, nu a mai fost cine să se ocupe de tranșarea și de transportul cărnii, astfel Asociația Națională Crescătorilor de Porci din Marea Britanie a anunțat că deja au fost ucise degeaba 600 de animale.

Pe lângă lipsa angajaților din fermele zootehnice, Marea Britanie se confruntă cu o criză uriașă de angajați în transporturi. Așa s-a ajuns ca transporturile să fie practic blocate, iar rafturile magazinelor sunt goale. Blocajul a afectat și restaurantele. Potrivit BBC, cunoscutul lanț de restaurante Mc Donalds a rămas pe timpul verii fără milkshake-uri şi unele băuturi îmbuteliate, în timp ce Nando, un alt lanţ de fast-food prezent în Marea Britanie, a anunţat în luna august închiderea unor restaurante din cauza faptului că depozitele companiei au rămas fără carne de pui.

Totul e blocat

Practic, lanțul de aprovizionare este întrerupt din cauza crizei fără precedent de personal.

În această situație, Cabinetul Johnson a început să dea înapoi și a anunțat că vor fi acordate vize temporare de lucru pentru șoferii din spațiul est-european. Anunțul a rămas însă fără prea mare ecou, după ce cei mai mulți șoferi au părăsit Marea Britanie, alungați practic de Brexit.

Gabriel Pop este unul dintre șoferii care au fost nevoiți să plece din Marea Britanie, după Brexit. Acum, el și-a găsit un loc de muncă la o companie franceză și spune că nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume în Anglia. „Am muncit cinci ani la o companie de transporturi de lângă Londra, dar a venit Brexitul și ne-au alungat ca pe ultimii oameni. Nu-i nimic, eu mi-am găsit un loc de muncă și mai bun în Franța. Deci mi-au făcut un bine alungându-mă. Culmea e că m-au sunat de la fosta firmă din Anglia și mi-au spus că ar vrea să mă întorc, mi-ar da și mărire de salariu doar să revin. Însă nu, nici nu vreau să mai aud de Anglia și de englezi. Ne-au alungat ca pe ultimii oameni, iar acum ne imploră să ne întoarcem”, spune Pop.

Au existat însă și șoferi români care au decis să se întoarcă în Insulă. Nicolae Costea e unul dintre ei. Într-un interviu pentru presa britanică, el a explicat și motivul pentru care a acceptat oferta de a rămâne în Marea Britanie.

Criză fără precedent

„La fel ca mulţi alţi şoferi de camioane români din Marea Britanie, lucrez ca şofer de camion independent pentru a-mi putea organiza propriul program. Dacă aş fi angajat direct la o companie, aş fi avut doar 28 de zile de vacanţă pe an. A fi şofer de camion este o slujbă solicitantă şi am vrut să fiu independent.

Cu toate acestea, în luna aprilie a acestui an, înainte de termenul limită pentru Brexit, mulţi şoferi europeni de camioane erau supuşi unei presiuni uriaşe pentru a aplica pentru locuri de muncă. Agenţia mi-a oferit două opţiuni: fie să fiu angajat direct de companie, fie să nu mai lucrez. Aşa că am renunţat şi am rămas fără loc de muncă timp de trei săptămâni”, a spus Costea, potrivit Nottinghamshire Live.

Recent, premierul Boris Johnson a anunțat că vor fi acordate 5.000 de vize de urgență unor șoferi din estul Europeni. În realitate, este un număr prea mic, iar presa britanică estimează că necesarul ar fi de cel puțin 100.000, pentru ca lanțurile de transport să fie reanimate, iar rafturile goale ale magazinelor să se umple din nou cu produse.

Și asta nu e tot. Din aceeași cauză, benzinăriile se confruntă cu o acută lipsă de comubustibil. Cisternele care transportau carburanții sunt blocate și ele din cauza crizei de șoferi, iar tot mai multe ramuri ale economiei britanice încep să fie sugrumate din acest motiv. În disperare de cauză, premierul a anunțat că scoate Armata pe stradă pentru a ajuta la distribuirea carburanților și pentru a reface lanțul de aprovizionare, însă anunțul său a fost privit cu scepticism de opinia publică.