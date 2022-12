Șefa interimară a Senatului, Alina Gorghiu, solicită majorarea cu 15 milioane de lei a bugetului pe 2023 pentru achiziția a încă 1.000 de brățări electronice pentru agresori, în condițiile în care numărul infracțiunilor de violență domestică a crescut cu peste 13% față de anul trecut.

Alina Gorghiu a anunţat că a depus, din partea PNL, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe 2023.

„Violenţa domestică rămâne o realitate tristă pentru România anului 2022”, a spus șefa Senatului.

Alina Gorghiu arată că, pentru primele 10 luni, au fost circa 75.000 de cazuri în care au intervenit poliţiştii, iar numărul faptelor penale în domeniu a crescut la peste 46.000, cu 13,4% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021.

Cazurile de violență în cuplu au crescut cu peste 13%

Iată cifrele prezentate de președinta Senatului pentru primele 10 luni din 2022:

75.000 de cazuri de violență domestică în care poliţiştii au intervenit;

numărul faptelor penale în domeniu a crescut la peste 46.000, cu 13,4% faţă de primele 10 luni ale anului 2021;

au fost emise aproape 11.000 de ordine de protecţie provizorii

peste 4.000 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de instanţele de judecată.

„Problema este mare şi combaterea fenomenului este dificilă. Nu se realizează de azi pe mâine! Dar prin extinderea instrumentelor de prevenţie şi control eficiente, victimele violenţei domestice, aparţinătorii, societatea vor fi mai în siguranţă. Iar aici, monitorizarea cu brăţări electronice a agresorilor are un rol major”, a declarat șefa Senatului.

Potrivit Alinei Gorghiu, operaţionalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME) cu 1 octombrie a adus mai multă protecţie victimelor violenţei domestice şi mai mult curaj din partea lor de a se adresa autorităţilor, ştiind că există o soluţie funcţională.

„În prima lună de implementare a proiectului pilot, în 56 de situaţii a fost pusă în aplicare măsura obligării agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, 20% din totalul ordinelor de protecţie provizorii emise şi ordinelor de protecţie emise de instanţele judecătoreşti”, potrivit unui comunicat de presă al Senatului.

Amendament PNL la proiectul de buget pe 2023

Alina Gorghiu a amintit de legile adoptate privind brăţările electronice care să monitorizeze agresorii.

„Un început bun. Se poate însă şi mai bine! Dacă, de la momentul în care am iniţiat propunerea legislativă cu brăţările electronice (decembrie 2019) şi până la adoptarea legii (mai 2021), a trecut mai bine de un an şi jumătate, încă alte câteva luni până la implementarea legii, dinamica numărului victimelor violenţei domestice ne obligă să apasăm pedala acceleraţiei şi să implementăm monitorizarea agresorilor cu brăţară electronică la nivelul altor două judeţe: Argeş şi Timiş. De aceea, am depus, în numele PNL, un amendament la proiectul bugetului de stat pentru 2023 pentru majorarea alocării bugetare cu 15 milioane lei pentru achiziţia a încă 1.000 de bucăţi, precum şi pentru cheltuieli de personal necesare acţiunilor care prevăd monitorizarea cu brăţară electronică. Şi asta înseamnă un lucru simplu: mai multe brăţări, mai multă protecţie pentru victimele violenţei domestice”, a conchis Gorghiu.