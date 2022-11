Unii dintre românii care se mută de la bloc la casă preferă să cumpere una gata construită, în timp ce alții aleg să o construiască după gustul lor, în speranța că la final prețul va fi mai mic.

Cei care ridică o construcție de la zero trebuie să suporte și costurile branșării la utilități. Este cazul unui român care vrea să știe care sunt acum prețurile pentru branșarea la curent, după cum a întrebat pe Facebook.

"Știe cineva cât costă exact branșarea la curent?", a scris acesta pe grupul Constructii case si amenajari interioare și exterioare.

Diferențe mari între prețuri

Diferențele între prețuri sunt mari, potrivit răspunsurilor primite în comentarii.

"3 fazic 4800 lei."

"11000 de lei anul acesta, nu știu cine visează alte prețuri."

"3800 lei, fără săpătură și subtraversare. Total 5000 lei."

"După lege, branșarea este gratis, dar durează. Dacă vrei mai repede contractezi tu cu o firma privată și apoi firma furnizoare care îți da curentul îți înapoiază banii în rate egale în 5 ani. Așa am procedat eu. 12 m, de la punctul de branșare, au montat un stâlp în fața casei și s-au legat aerian."

"3600 lei, trifazic în Biruința Constanța! Timp de așteptare 2 luni. I-am cam zăpăcit cu telefonul plus cu amenințări la ANRE. Într-un final s-a rezolvat."

"Totul este în funcție de distanță (cu stâlp fără stâlp)."

"Eu cred că se uită la față omului. Cu stâlp peste drum (3m distanță) mi-a cerut 3000 lei mono fazic."

"Mi s-a spus că ar costa undeva la 6500 lei. Stâlpul l-am cumpărat eu. Timp de așteptare minim 7 luni, maxim 10 luni."

"Cel mai simplu! Depui o cerere pentru aviz tehnic de racordare la furnizorul din zona, costă aproximativ 100 lei, și în 30 zile afli preț, soluție racordare etc."

"Depinde, de la 8000 în sus. Distanța de la sursă la casă, stâlp sau forat pe sub stradă. Depinde."

"7000 lei."

"Depinde de județ și de societate. La unii mai mult, la alții mai puțin. Electrica Furnizare 6500lei - 220v + 380 v + săpătură. Enel 5000lei - 220 v. fără săpătură."

"Anul acesta, 44 de milioane vechi cu tot cu săpături, dintre care 20 de mil vechi mi-a dat statul înapoi."

"2000 ron -stâlp"

1000 ron -lucrări (săpătură și montaj cutie pe stâlp + priză șantier)

250 ron -contor stâlp

220 ron -casetă cu priză șantier (curent trifazic)

Timp așteptare aprox. 2luni

Total:3470 ron (Bacău)"

"4700 lei în Giurgiu, trifazic 17 ml de conductor și traversare."

"Depinde de condiții. Eu am ATR + fișa calcul de la enel - 15.000 lei ptr 16 ml. Real o să coste mai mult."

"București - 70 m traseu 54000 lei / trifazic."

"16000 lei Dumbrăvița / Timiș - monofazic."

"Mi-a cerut 12 mii de lei de la 90 metri cu contor la limita de proprietate."

"3500 trifazic în Arad, am stâlpul la jumate de m de proprietate."

"20.000 lei trifazic de la 140 m."

"16000 ron în București."

"3500 lei, trifazic cu sapaturi cu tot, Argeș, în maxim 30 zile!"

Timpul de așteptare

"Eu mă apropii de 1 an și nu mi-au băgat nici acum, mă costă 8 mii lei trifazic, doar traversează strada subteran."

"Stați să ajungeți la montat contorul să vedeți cât este de așteptat."

"Banii ca banii, că și aia sunt mulți, dar să vezi timp de așteptare, mie primul dosar depus în aprilie 2021 l-au pierdut. Am depus al doilea dosar în iulie 2022 (atunci am venit în țară). Până la momentul de față încă nu au pus cutia pe stâlp. Se mișcă de parcă ne-ar face gratis."