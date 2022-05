Pugilista română Lăcrămioara Perijoc, învingătoare luni cu 4-1 contra dominicanei Estefani Almanazar de Leon, s-a calificat în semifinalele categoriei 54 kg la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul şi are asigurată medalia de bronz, dar sportiva clubului CSA Steaua se gândeşte doar la de aur.

''A fost un meci cu o miză mare, pentru medalie, m-am simţit foarte bine în ring şi sunt foarte recunoscătoare că am câştigat şi am reuşit să ajung pe podium, dar sper să schimb culoarea medaliei. E o adversară pe care nu am mai întâlnit-o, dar foarte puternică şi cu o dorinţă, nu cât a mea de mare, de a câştiga. Toate sportivele care sunt aici au venit să câştige şi au dat tot ce au avut mai bun. Dar de data asta eu am fost mai bună şi am dominat-o'', a declarat Lăcrămioara pentru AGERPRES după meciul cu pugilista dominicană.

Pentru a ajunge în semifinale, Perijoc, campioană europeană în 2019, a trebuit să le elimine pe taiwaneza Wen-Hsiao Huang şi irlandeza Niamh Chloe Fay: ''Primul meci a fost cu fosta campioană mondială din Taiwan, iar în turul următor am întâlnit o irlandeză care nu pierduse niciun meci până acum, e campioană europeană de tineret şi Under 22 recent. Toate meciurile au fost grele, am avut plusuri şi minusuri, miza era foarte mare. Important este că că m-am simţit bine. Meciurile vor fi şi în continuare grele, pentru că la un asemenea nivel nu te poţi aştepta să ai meciuri uşoare''.

În semifinale, Perijoc va lupta pe 18 mai cu kazaha Dina Jolaman: ''Nu am mai boxat cu ea, e o fostă campioană mondială din câte ştiu (în 2016 - n.r.), o adversară foarte bună, dar aşa e la Mondiale. Am încredere în mine şi în munca depusă, în tot ce am clădit până acum. Sunt foarte recunoscătoare pentru forma în care sunt, îmi doresc din tot sufletul cea mai strălucitoare medalie. Mă simt minunat şi într-o formă foarte bună''.

Cealaltă reprezentantă a României, Alexandra Petcu, a fost învinsă în sferturi la cat. 81 kg de poloneza Oliwia Toborek, campioană europeană Under-22 la categoria +81 kg în acest an, la Porec (Croaţia).

România a aliniat un lot de cinci sportive la startul competiţiei, dar Steluţa Duţă (cat. 48 kg/CSA Steaua), Eugenia Anghel (cat. 50 kg, SCM Craiova), Claudia Nechita (cat. 57 kg, CSA Steaua) şi Alexandra Petcu (cat. 81 kg/CSA Steaua) au părăsit deja turneul. Antrenorii lotului naţional de senioare sunt soţii Adrian şi Mihaela Lăcătuş.

Mondialele feminine de la Istanbul sunt dotate în premieră cu premii extraordinar de mari, 2,4 milioane de dolari în total, medalia de aur fiind răsplătită cu 100.000 de dolari, argintul cu 50.000 de dolari şi bronzul cu 25.000 de dolari.