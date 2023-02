A murit prietenul lui Cătălin Botezatu. “Vă rog să nu mă mai întrebați ce am”

Cătălin Botezatu este în doliu, după moartea prietenului său, Cosmin Mureșan, care a decedat la numai 48 de ani, din cauza unei boli necruțătoare. Acesta era internat la un spital din Cluj-Napoca, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Designerul sătmărean a trimis către toți prietenii lui un ultim mesaj, acum câteva zile: ”Dragii mei dragi! Vă mulțumesc mult pentru mesajele voastre! Le prețuiesc din adâncul inimii mele! Sunt profund impresionat! Cu toate acestea, vă rog să nu mă mai întrebați ce am. În momentul în care voi fi pregătit cu siguranță vă voi spune. De asemenea am ajuns la un punct al tratamentului în care am nevoie de liniște și de calm și intimitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Va îmbrățișez cu drag!”

Cariera lui Cosmin Mureșan a început în anul 1993 când a câștigat Concursul Național de Modă de la București. Tot atunci s-a încadrat ca și designer aspirant la Secția de Creație a fabricii ”Mondiala”.

Cariera sa de designer vestimentar a fost marcată prin experiența ca director de creație pentru brandul “Cătălin Botezatu” și culminând cu crearea propriului brand, D’OR, împreună cu Sebastian-Gabriel David.

„Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la cel care a fost colegul nostru, Cosmin Mureșan! Drum lin către stele!”, a transmis echipa lui Cătălin Botezatu, pe Facebook.

Cosmin Mureșan era un nume cunoscut pe scena modei din România, care visa la un viitor mai bun pentru designerii din țară.

”Pentru cei care vin din urmă, îmi doresc o Românie stabilă economic, o școală de modă care să iasă din tiparele învechite și să ofere posibilitatea viitorului designer de exprimare realistă atât creativ cât, mai ales, tehnic. De asemenea, îmi doresc pentru ei un sprijin eficient din partea statului, o afiliere a tuturor designerilor la o formă instituțională care să le apere drepturile, permițându-le astfel să fie creativi într-o manieră reală”, spunea el într-un interviu pentru obiectiv-sm.ro.