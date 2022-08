Minunea de la Cincinnati: Borna Coric câștigă turneul după un parcurs fenomenal VIDEO

"Credeam că o să pierd din primul tur", a spus Borna Coric după finala câștigată la Cincinnati împotriva grecului Stefanos Tsitsipas.

Croatul Borna Coric a câștigat primul titlu Masters 1000 al carierei după ce l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas, scor 7-6, 6-2.

Acest turneu a consemnat practic renașterea sportivului de 25 de ani, care în urmă cu o lună pierdea în primul tur al turneului de la Iași.

Coric, care a început turneul de pe locul 152, va fi de azi pe locul 29 ATP.

El i-a învins la Cincinatti pe Lorenzo Musetti, Rafael Nadal, Bautista-Agut, Auger-Aliassime și Tsitsipas.

"Nu eram pregătit să țin acest discurs în urmă cu cinci zile. Credeam că o să pierd din primul tur", a spus Coric.

At 152 in the rankings, he's the lowest-ranked champion in #CincyTennis history.

Tomorrow @borna_coric will rise to No.29! pic.twitter.com/gt9eJSvtCs— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2022