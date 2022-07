Doi miniștri britanici au demisionat din cauză că nu mai au încredere în Boris Johnson

Miniştrii britanici ai Sănătăţii Sajid Javid şi Finanţelor Rishi Sunak au demisionat marţi, 5 iulie, din posturi şi anunţă că nu mai au ”încredere” în Boris Johnson la conducerea regatului Unit.

Sajid Javid şi-a anunţat demisia marţi, subliniind că nu mai are încredere în premierul Boris Johnson, în urma unei serii de scandaluri care au afectat Guvernul.

În scrisoarea demisiei, pe care a publicat-o pe Twitter, el declară este ”este clar, pentru mine, că situaţia nu se va schimba în timpul leadeshipului dumneavoastră, iar dumneavoastră mi-aţi pierdut astfel încrederea”.

Ulterior, ministrul britanic al Finanţelor Rishi Sunak şi-a anunţat şi el demisia.

”Publicul aşteaptă în mod legitim ca Guvernul să fie condus în mod competent şi serios”, subliniază el în scrisoarea demisie, publicată tot pe Twtter.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

