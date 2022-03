Boris Johnson ar plănui o vizită în Kiev pentru a discuta față în față cu Zelenski

Premierul britanic, Boris Johnson, ar lua în calcul o vizită în Kiev, pentru a discuta față în față cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Premierul Britanic a cerut asistenților săi să examineze cât de practică și fezabilă ar fi o vizită în capitala Kiev pentru a discuta cu Zelenski, potrivit Daily Mail, citat de agenția Nexta.

Boris Johnson ar vrea, printre altele, să își arate sprijinul față de Ucraina, în contextul invaziei ruse.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

The newspaper writes that the #British prime minister asked aides to examine the practicality and feasibility of a visit to the #Ukrainian capital for talks with President @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/tj5WTQOTOP— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022