Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, care a sosit la Kiev cu trenul, sâmbătă 9 aprilie, a fost tratat cu untură de către lucrătorii căilor ferate, un aliment tradițional în Ucraina.

„Boris Johnson a dovedit încă o dată că are un caracter de fier. Din primele zile de război a ajutat efectiv Ucraina, iar ieri a sosit personal la Kiev și s-a plimbat pe străzile capitalei împreună cu președintele nostru. Boris Johnson a promis că va oferi Ucrainei un împrumut de 500 de milioane de dolari, că va trimite 120 de vehicule blindate, noi sisteme de rachete antinavă și echipamente de 130 de milioane de dolari. Da, l-am tratat cu untură la bordul trenului ”, a spus un reprezentant al căilor ferate din Ucraina.

Boris Johnson, care călătorea la Kiev din Polonia, le-a mulțumit lucrătorilor feroviari: „Am auzit că sunteți numiți aici „oameni de fier”. Acest lucru, desigur, este legat de industria feroviară, dar în același timp reflectă spiritul vostru, adevăratul spirit ucrainean, și sunt alături de lucrătorii feroviari afectați din Kramatorsk. Vreau să știți că Regatul Unit vă sprijină în această luptă!”

Vizita premierului britanic nu a fost anunțată și a fost o „surpriză”.

Additionally the British Prime Minister good sirprised by the Ukrainian railway workers. He recorded an appeal, published by Ukrzaliznytsia. pic.twitter.com/SEJsadPTsv— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 10, 2022