Premierul britanic Boris Johnson îndeamnă la precauţie în ajunul ridicării majorităţii restricţiilor anti-COVID-19

Premierul britanic Boris Johnson i-a îndemnat duminică, 18 iulie, pe britanici să fie precauţi şi să se autoizoleze atunci când li se spune. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui clip video lansat în ajunul ridicării majorităţii restricţiilor anti-COVID-19 în Anglia, relatează Reuters.

Guvernul britanic a hotărât că luni, 19 iulie, vor fi ridicate toate restricțiile anti-epidemice în Anglia.

"Vă rog, vă rog, vă rog, fiţi precauţi", a cerut Johnson în înregistrarea video postată pe Twitter.

Looked at briefly? Until the u-Turn we were told that was the actual plan. Indeed Robert Jenrick was sent out to defend it. https://t.co/CkRawYTPkG— Lewis Goodall (@lewis_goodall) July 18, 2021