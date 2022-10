Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stabilit deja termenii despărțirii: „Fiecare pleacă cu ce a venit”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copiii și s-au căsătorit acum patru ani, după ce fostul acționar dinamovist a ieșit de la închisoare.

Borcea a mai fost căsătorit de două ori, iar Pelinel o dată, dar acest fapt nu i-a împiedicat să aibă o relație care pare să curgă într-o direcție bună. Totuși, ei au stabilit și termenii despărțirii, în cazul în care se va ajunge aici.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim.

Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg.Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie.

Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a spus Valentina Pelinel în podcastul lui Ameri Nasrin.

Cristian Borcea are 53 de ani și nouă copii.