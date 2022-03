Cât de îngrijorați sunt românii cu privire la un posibil atac nuclear: "Circulă pe Facebook recomandări pentru pastile cu iod"

Impactul războiului din Ucraina este vizibil în România, la șapte zile de la debutul invaziei Rusiei în Ucraina.

De când Vladimir Putin a inclus în discursul său posibilitatea folosirii armelor nucleare, mulți români au început să se intereseze unde se află buncărele în care s-ar putea adăposti, fac provizii, pregătesc bagaje cu strictul necesar în cazul în care ar fi nevoiți să părăsească rapid locuința și caută pastile de iod în farmacii.

Analistul politic Cristian Hrituc scrie pe Facebook că părinții se interesează deja dacă școlile unde și-au înscris copiii au buncăr anti atomic.

”Alertă deja induce o stare de panică, iar românii când mai aud și armă nucleară se gândesc la sfârșitul lumii. Ani de zile în perioada comunistă se vorbea numai de asta, atunci a intrat și legenda cu ”butonul nuclear”, buton care nu există. Nu are cum, nici măcar nebunul de Putin să apese pe ”un buton”. Trebuie să dea un ordin care să fie pus în aplicare de niște militari, sunt coduri de acces, etc, chei de siguranță, etc.

Este din ce în ce mai multă frică în populație și e oarecum firesc să fie așa. Deja, am auzit de mai multe cazuri în care părinți se interesează dacă copiii au la școală buncăr anti atomic, etc”, scrie Cristian Hrituc.

Analistul Sebastian Lăzăroiu i-a comentat la postare, povestind despre o femeie pe care a văzut-o cumpărând toate conservele dintr-un supermarket.

”Ți-am povestit. Ieri, la supermarket, o doamnă cumpărase toate conservele. Acum văd că circulă pe fb recomandări pentru pastile cu iod. Cică alea te apără de nucleară”, a comentat Lăzăroiu.

Nu este singurul caz care circulă pe rețelele sociale. Marți, 1 martie, pe un grup de pe Facebook o femeie întreba ce ar trebui să conțină bagajul în caz de război.

”Buna seara!Tot despre organizare este postarea-a bagajului in caz de …razboi!In lumina celor ce se deruleaza sub ochii nostri,in afara actelor,a unor haine si poate ceva hrana de baza,medicamente,bani si bijuterii (ca moneda de schimb) ce ati pune in bagaj?”, scrie femeia.

Pe lângă sfaturile pe care le-a primit privind diverse obiecte necesare, mulți oameni povestesc că și ei au făcut deja un astfel de bagaj, se plâng că nu găsesc pastile cu iod în farmacii, iar alții spun inclusiv că și-au scos toate economiile din bancă, pentru a avea bani cash la îndemână. În plus, se pare că mulți au demarat procedurile pentru a-și face pașaport pentru a se asigura că au mai multe opțiuni de destinații în cazul în care ar fi nevoiți să părăsească România.

”Eu am mers un pic mai departe cu gândurile negre... Și mi-am făcut o listă cu ce ar trb sa avem in caz de ... Bomba nucleara... In afara de ce ați menționat deja, mai am pe lista radio cu baterii, power bankuri, încărcătoare, apa, haine de schimb, măști, dezinfectant și saci de dormit. ( Va recomand să citiți despre ce reacție trb avut în caz de... Dos and donts ft importante, cum ar fi că după unda de soc ai la dispoziție 10 min aprox până coboară cenusa radioactiva și etc) nu vreau sa panichez pe nimeni, pt mine personal knowledge is power și mă calmează extrem de tare sa fiu bine informata. Și da, ar trebui sa avem un bagaj in caz că trebuie să o tăiem rapid, dar și niste lucruri adunate într-un loc știut in casa in caz că ne prinde acasă vreun eveniment neplăcut și nu mai putem ieși”.

”N-aș vrea să ajung în situația să am posibilitatea să plec, dar să nu pot pentru că n-am pașaport sau, mă rog, să aibă alții prioritate pt că au pașaport. Că acum am înțeles că refugiații au fost lăsați să treacă și fără, dar cu siguranță e mult mai ușor dacă ai un pașaport, inclusiv după ce ajungi undeva. N-aș vrea să regret că nu-l avem”.

”Nu stiu ce as pune, dsr azi am fost la banca si mi am retras banii, ii am cash in seif, mi am actualizat cardurile, maine il trimit pe sot la pasaport.Avem casa in Uk si ne vom duce acolo pt o perioada, in caz de . Speram sa nu fie nevoie”.

”Eu am gasit urmatoarea lista si mi s-a parut utila. Mai putin iodura de potasiu care nu se gaseste in farmacii”, sunt câteva dintre comentarii.