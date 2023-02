Andrei Niculescu, devastat după decesul lui Socol: "Mi se întoarce stomacul pe dos! Avea 3 copii!"

Comentatoru lsportiv Andrei Niculescu deplânge soarta lui Bogdan Socol, alături de care a comentat zeci de meciuri din fotbalul european.

Bogdan Socol a murit la 42 de ani după ce a suferit un șoc hipotermic înotând în ape înghețate.

"Mi-e greu sa înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni.

Ads

De ceva vreme nu mai făceam și nu mai țineam legătura, că așa e viata asta câteodată, depindem de multe și de mulți. Era născut în aceeași zi cu mama, dar anul trecut nu l-am sunat, tocmai îl pierdusem pe tata și eram cam vraiște. Că era pasionat de fotbal stiam, o vazusem de atatea ori, avea stilul lui, punea patos în tot ce comenta și facea.

Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, stiam ca-i plăcea sa înoate, dar nu asa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor.

Dumnezeu sa-l odihnească în pace", a scris Niculescu pe facebook