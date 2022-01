Judecătorul și avocații din Dosarul Hidroelectrica nu se pun de acord pe tema declarației date prin videoconferință de afaceristul Bogdan Buzăianu, în urmă cu cinci săptămâni.

Asta deoarece afaceristul a trimis completări prin e-mail, la cererea instanței, care schimbă sensul celor spuse atunci. Situația amintește de misteriosul „bilețel roz” al Elenei Udrea, care ocupa primele pagini ale ziarelor în anul 2007.

După audierea lui Bogdan Buzăianu din data de 7 decembrie 2021, instanța i-a pus afaceristului în vedere să parcurgă transcriptul videoconferinței și să facă modificări acolo unde consideră că s-a strecurat vreo greșeală material – adică numai în situația în care judecătoarea sau grefiera ar fi înțeles greșit sau ar fi făcut vreo eroare din cauza mijloaacelor tehnice.

Avocatul Veronel Rădulescu, cel care o reprezintă pe Elena Udrea, a arătat în fața instanței luni, 17 ianuarie, că omul de afaceri a adus o serie de completări prin respectivul e-mail, mai exact a adăugat fraze pe care nu le-a rostit în data de 7 decembrie 2021.

De exemplu, Bogdan Buzăianu spunea cu ocazia audierii sale prin videoconferință următoarea frază, întrebat fiind de ce a dat banii către Elena Udrea și PDL:

„Să nu mai existe niciun atac media din partea doamnei Udrea, a PDL, inclusiv a domnului Băsescu la adresa Energy Holding.”

În prezent, Bogdan Buzăianu și-a completat această frază în felul următor:

„...să nu mai existe niciun atac media și să nu fie reziliate contractele” – cu referire la contractale firmei sale, Energy Holding, cu Hidroelectrica.

Numai că această chestiune tot el a lămurit-o pe data de 7 decembrie, anume că acele contracte nu puteau fi reziliate. Iată ce a declarat atunci:

„Dată fiind intrarea în insolvență a Hidroelectrica – ilegală, în opinia mea – aceste contracte nu puteau fi denunțate. De aceea s-a ajuns la insolvență. Când un fond de investiții vrea să investească nu trebuie să ai probleme în media. Pentru că ei nu fac diferența între percepție și realitate”.

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat pentru Ziare.com, după termenul de luni, că adresa de e-mail prin care a răspuns Bogdan Buzăianu nu conține numele acestuia, iar mesajul nu e semnat.

L-am întrebat pe avocatul Elenei Udrea dacă el consideră că, în acest fel, Bogdan Buzăianu „s-a sucit”.

„Nu știm dacă s-a suscit sau cine l-o fi sucit”, a raspuns avocatul. Apărătorul ia în calcul ipoteza că omul de afaceri n-ar fi autorul mesajului, existând posibilitatea ca altcineva să îl fi scris.

În sala de judecată, avocatul a declarat: „Doamna președinte! Mail-ul acela parcă e dat de domnul procuror!”.

Controversa creată de masajul lui Bogdan Buzăianu amintește de celebrul „bilețel roz” al Elenei Udrea.

Reamintim că „Biletelul roz” este un bilet trimis de Tariceanu lui Traian Basescu in 2007, făcut public chiar de Elena Udrea, în baza căruia fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a fost acuzat ca a încercat să influenteze justiția în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu.

Drumul banilor lui Buzăianu din seif până la „Aleea Modrogan”

În prezent, în Dosarul Hidroelectrica, detaliul adăugat de Buzăianu (adică acela cu privire la rezilierea contractelor Energy Holding) este unul important, deoarece e legat de motivul pentru care afaceristul botezat de Udrea drept „cel mai deștept băiat din Energie” și-a deschis seiful pentru Radu Budeanu, căruia recunoaște că i-a dat 2,5 milioane de euro.

Buzăianu a povestit cum i-a dat ordin secretarei: „Dă-i banii ăia lui Chioru’!”. „Chioru’” fiind Radu Budeanu, despre care Buzăianu a relatat la termenul trecut că avea ordine precise să îi „ducă în Modrogan”.

Pe data de 7 decembrie 2021, Bogdan Buzăianu a explicat cu lux de amănunte în fața Curții de Apel București cum a dat banii la sugestia omului de afaceri Radu Budeanu (n.r.- patronul Gândul și Cancan), care în mod personal a ridicat 2,5 milioane de euro din seif și i-a dus „în Modrogan” – adică la adresa unde se afla sediul PDL.

Detaliul-cheie a întregii depoziții a lui Bogdan Buzăianu e că acesta a dat banii către Elena Udrea pentru ca atacurile PDL împotriva lui să se oprească. În schimb, procurorii DNA spun că banii au fost luați de Udrea în scopul de a-i prelungi lui Buzăianu contractele cu Hidroelectrica – lucru pe care omul de afaceri îl neagă, spunând că acele contracte erau deja prelungite când el a dat banii.

Judecător: Dar dvs. ce doreați?

Bogdan Buzăianu: Să nu mai existe niciun atac media din partea doamnei Udrea, a PDL, inclusiv a domnului Băsescu la adresa Energy Holding. Prin due dilligence-ul legal și financiar compania nu avea nicio problema, stătea foarte bine. Singura problema era problema de imagine. După o perioadă de timp, domnul Budeanu a venit la mine și mi-a zis ca s-a întâlnit cu doamna Udrea. Că în principiu Udrea este de acord să înceteze atacurile media. Domnul Budeanu a spus că pentru aceasta suma trebuie sa fie 5 milioane de euro. Personal nu m-am întâlnit cu doamna Udrea, nu o cunosc. Declarația mea se bazează pe spusele domnului Radu Budeanu în diferite momente. I-am spus ca suma e mult prea mare și nu încape discuție. Eu am acceptat 2,5 milioane plus creanța pe care o deținea la Capital și la Evenimentul zilei (deținute de George Păunescu), care avea o valoare de 900.000 euro. (…) După discuția din septembrie 2011 cu Budeanu în care i-am spus oferta mea acesta a spus că e ok să dau 2,5 milioane de euro și creanța la Evenimentul zilei și Capital. Am sunat-o pe contabila firmei (Lavinia Țicu) care se ocupa și de banii mei personali și i-am spus să îi dea 2,5 milioane de euro pe care îi păstram în seiful firmei. Banii proveneau din conturile personale. Din 2003, salariul meu era 3 milioane de euro net/an. I-am spus: Dă-i banii aia lui Chioru’! Ea m-a întrebat: Toți? Eu i-am spus: Da! Era în noiembrie 2011. A doua zi cred ca i-a și predat banii. I-am spus lui Budeanu: Du-te la sediu la doamna Lavinia, să rezolve problema (să ia banii cash – n.r.). Imediat cum a dat banii a sunat și a spus că a rezolvat. L-am sunat și pe Budeanu, să verific. Acesta mi-a spus că "se duce să ducă mortu’", adică pachetul. Eu nu aveam cum să fac și alte verificări să vad dacă a dat banii mai departe, eram la mâna lui.

Judecător: Martora Topoliceanu a precizat că în acea geantă se aflau 3,8 milioane de dolari.

Bogdan Buzăianu: Știu eu ce confuzie a făcut ea cu gențile? Eu nu aveam cum să îi dau mai mult decât aveam lui Radu Budeanu. Dar dacă facem calculul, creanța + cele 2,5 milioane euro rezultă cam suma respectivă.

Acuzațiile DNA pentru Elena Udrea și Dan Andronic

Fostul ministru Elena Udrea şi omul de afaceri Dan Andronic au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, respectiv mărturie mincinoasă, în dosarul Hidrolectrica.

Elena Udrea este acuzată că a cerut cinci milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu, pentru ca în schimb să intervină pentru menţinerea contractului între Hidrolectrica şi firma acestuia.

DNA a anunţat că Elena Udrea a fost trimisă ân judecată pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, iar Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2011, Elena Udrea a acceptat promisiunea făcută de un om de afaceri, prin intermediari, de a primi suma de cinci milioane de dolari pentru a interveni pe lângă factori de decizie din Ministerul Economiei şi din SC Hidroelectrica SA, pentru menţinerea în condiţiile deja negociate (preţ şi cantitate de energie furnizată) a contractelor pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu Hidroelectrica.

Din suma promisă, Elena Udrea a primit, în noiembrie 2011, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar şi o creanţă de 900.000 de euro. Creanţa reprezenta o sumă pe care o firmă a omului de afaceri o împrumutase unui terţ şi care era garantată cu părţi sociale ale unei societăţi comerciale care deţinea două publicaţii, spun procurorii DNA.

Pentru a ascunde că era beneficiara reală a creanţei de 900.000 euro (care i-ar fi conferit pe cale de consecinţă şi puterea de a influenţa activitatea societăţii cu activitate media), Elena Udrea a preluat creanţa de la firma controlată de omul de afaceri, prin interpunerea unei alte firme paravan, aparţinând unei cunoştinţe.

În ceea ce îl priveşte pe Dan Andronic, procurorii spun că la audieri acesta a făcut afirmaţii mincinoase. De exemplu, el ar fi afirmatcă nu a avut cunoştinţă că Elena Udrea este beneficiara reală a creanţei care i-ar fi permis acesteia să controleze societatea media, să dobândească părţi sociale şi să se implice în politica editorială a unui cotidian deţinut de această societate; că îi comunica Elenei Udrea date privind situaţia financiară a cotidianului deţinut de societatea media şi indicatori de performanţă doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoştinţa că publicaţiei îi „merge bine” şi că nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a „verifica veridicitatea” informaţiilor obţinute.