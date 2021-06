Romania face pasi in a deveni lider regional in materie de politica externa: Bogdan Aurescu, turneu in Caucazul de Sud alaturi de ministrii de Externe din Austria si Lituania

Dupa Summitul B9 organizat la Bucuresti la care a participat si presedintele SUA Joe Biden si Trilaterala pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia, tara noastra face noi pasi in a deveni un lider regional in materie de politica externa, dupa ce ministrul Bogdan Aurescu a fost mandatat de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, sa faca o vizita in Caucazul de Sud in perioada 25-26 iunie alaturi de ministrii de Externe din Austria si Lituania.



Conform unui comunicat al MAE, ministrii de Externe din Romania, Austria si Lituania vor pleca impreuna in deplasare cu o aeronava asigurata de partea romana, iar turneul va cuprinde vizite in Republica Azerbaidjan, Republica Armenia si Georgia.

Potrivit sursei citate, vizita va fi un semnal al disponibilitatii UE de a sprijini o cooperare mai larga atat cu tarile din Caucazul de Sud, cat si intre acestea, inclusiv prin oportunitatile disponibile in cadrul Parteneriatului estic.

Cei trei ministri vor avea in program intrevederi la Baku, Erevan si Tbilisi, care va include primiri la cel mai inalt nivel (presedinte, premier) si consultari extinse cu omologii din cele trei state vizitate.

Conform Serviciului diplomatic al Uniunii Europene, vizita va transmite sprijinul UE pentru cele trei tari si in contextul pregatirii pentru summitul Parteneriatului estic, care este programat sa aiba loc in decembrie 2021.

Totodata, demersul reprezinta un prim rezultat concret al propunerilor avansate de ministrul Bogdan Aurescu la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe (format Gymnich) de la Lisabona (27 mai), cand au fost discutate, la initiativa ministrului roman, sustinuta de alti 10 omologi (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia), situatia conflictelor prelungite din Vecinatatea Estica, precum si instrumentele concrete prin care UE poate sa fie mai eficienta si mai activa in rezolvarea acestora, sustine MAE intr-un comunicat de presa.

"Cei trei ministri vor arata ca UE isi propune sa promoveze solutionarea cuprinzatoare si durabila a conflictelor prelungite, inclusiv prin sprijin pentru stabilizarea situatiei din teren, reconstructia post-conflict si implementarea de masuri pentru cresterea increderii", se arata in comunicatul MAE.

Potrivit MAE, scopul vizitei este de a intari profilul geopolitic al UE in propria vecinatate, de a creste implicarea si rolul UE in solutionarea conflictelor prelungite din regiune, precum si de a eficientiza si creste coeziunea Politicii Externe si de Securitate Comune si de a asigura o implicare mai activa, directa, a statelor membre si a institutiilor europene, inclusiv prin actiuni comune.

Acest turneu prezinta un interes crescut pentru Romania, pentru care Caucazul de Sud este o zona de interes geopolitic prioritar, iar solutionarea conflictelor prelungite din regiunea Marii Negre reprezinta un obiectiv strategic, mai precizeaza MAE.