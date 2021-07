Contacte între ministrul Aurescu și omologul israelian după incidentul cu nava Mercer Street în care a murit un navigator român. Poziția MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sâmbătă, o convorbire telefonică cu cu omologul israelian, Yair Lapid, referitoare la incidentul care a implicat nava "Mercer Street" în zona strâmtorii Hurmuz, în urma căruia a rezultat decesul unui navigator român şi al unuia britanic, informează MAE român.

"Ministrul Lapid a transmis condoleanţe părţii române pentru decesul cetăţeanului român pe nava operată de o companie israeliană şi a prezentat, în baza informaţiilor disponibile părţii israeliene la acest moment, o serie de elemente preliminare legate de incident. Ministrul Bogdan Aurescu i-a mulţumit omologului israelian pentru mesajul său de compasiune şi pentru informaţiile transmise, exprimând încrederea că ancheta aflată în desfăşurare va contribui, în cel mai scurt timp, la determinarea cauzelor şi naturii acestui tragic incident violent, a cărui producere partea română o condamnă cu fermitate", se afirmă într-un comunicat MAE.

Totodată, cei doi miniştri de externe au convenit să menţină subiectul în atenţie şi să rămână în contact direct până la finalizarea tuturor investigaţiilor.

Poziția MAE

Referitor la incidentul din 29 iulie 2021, MAE precizează, totodată, că se află în contact atât cu compania care administrează nava "Mercer Street", cât şi cu autorităţile locale din Oman şi Emiratele Arabe Unite, fiind pregătit să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor legale. De asemenea, din dispoziţia ministrului Bogdan Aurescu, celula de criza activată în cursul zilei de ieri la nivelul MAE a întreprins o serie de demersuri specifice necesare elucidării circumstanţelor în care s-a produs tragedia, cu accent pe stabilirea, în urma investigaţiilor în curs, a naturii exacte a incidentului, partea română fiind în contact cu partenerii săi internaţionali, inclusiv Statele Unite şi Regatul Unit, pe acest subiect.

De asemenea, Aurescu a discutat pe scurt cu ministrul israelian despre priorităţile agendei bilaterale, ministrul Aurescu reiterând invitaţia adresată omologului său de a vizita România, invitaţie acceptată cu plăcere de acesta. De asemenea, ministrul Aurescu s-a referit la importanţa unei bune pregătiri a viitoarei şedinţe comune a celor două Guverne, respectiv la activitatea Grupului de lucru bilateral pe teme economice, aflat sub autoritatea celor două ministere de externe, a cărui creare a fost decisă cu prilejul vizitei ministrului român de externe în Israel din septembrie 2020 şi care a avut deja două reuniuni cu rezultate promiţătoare. Cei doi miniştri au convenit ca activitatea grupului să continue, se mai arată în comunicatul MAE român.

Un român și un britanic, uciși

Un român membru al echipajului petrolierului Mercer Street şi un britanic au fost ucişi într-un atac comis joi, în circumstanţe neclare, în timp ce nava se deplasa în largul coastelor Omanului în Marea Arabiei din nordul Oceanului Indian, a anunţat vineri într-un comunicat compania israeliană Zodiac Maritime, care administrează vasul, au informat Reuters, AFP, DPA şi EFE.

Un cetăţean român şi unul britanic au decedat, se arată într-un comunicat al companiei, care adaugă că nu ştie dacă există şi persoane rănite.

În momentul incidentului, nava sub pavilion liberian se afla în nordul Oceanului Indian, călătorind de la Dar es Salaam (Tanzania) la Fujairah (Emiratele Arabe Unite), fără încărcătură la bord, potrivit comunicatului. O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili circumstanţele evenimentului.

Potrivit site-ului de operaţiuni maritime britanice UKMTO, un organism de luptă împotriva pirateriei, subordonat Royal Navy, atacul a fost semnalat joi în jurul orei 18:00 GMT. Zodiac Maritime confirmase pe Twitter "suspiciuni de piraterie" la bordul M/T Mercer Street.

Ministerul britanic al Apărării a declarat că este la curent cu informaţiile privind un atac asupra unei nave comerciale în largul coastelor Omanului, adăugând că sediul său din regiune desfăşoară în prezent investigaţii.

Proprietarul navei este japonez, iar nava este administrată de baza britanică a companiei Zodiac Maritime, care este deţinută de omul de afaceri israelian Eyal Ofer, clasat pe locul 197 în topul celor mai bogate persoane de către Forbes, cu o avere estimată la 11,3 miliarde de dolari.

Israelul acuză Iranul



Israelul îndeamnă la o acţiune internaţională împotriva Iranului, în urma unui atac soldat cu moartea unui român şi a unui britanic, la Marea Oman, împotriva petrolierului M/T Mercer Street, operat de către un miliardar israelian, şi acuză Teheranul de ”terorism”, relatează AFP.

Armatorul Zodiac Maritime, proprietatea israelianului Eyal Ofer, a anunţat vineri ”moartea a doi membri ai echipajului, un cetăţean român şi un cetăţean britanic”, într-un incident la bordul M/T Mercer Street, semnalat, potrivit unui site de operaţiuni maritime UKMTO joi, la ora 18.00 GMT (21.00, ora României).

Armata americană a anunţat a răspuns unui apel SOS şi a precizat că forţe americane s-au dus la faţa locului şi a văzut probe ale atacului.

Primele constatări ”arată în mod clar” un atac de tip dronă, potrivit armatei americane.

Atacul nu a fost revendicat, însă societatea Dryad Global, specializată în securitate maritimă, a evocat noi ”represalii în războiul din umbră între cele două puteri” inamice, referindu-se la Iran şi Israel.

”Am dat consemne ambasadelor de la Washington, Londra şi ONU să acţioneze pe lângă interlocutorii lor guvernamentali şi delegaţiile competente de la sediul ONU, la New York”, a anunţat vineri, pe Twitter, ministrul israelian de Externe Yair Lapid.

”Iranul nu este doar o problemă israeliană, ci este un exportator al terorismului, distrugerii şi instabilităţii, care face rău întregii lumi”, a acuzat Lapid.

”Nu trebuie să rămânem tăcuţi niciodată în faţa terorismului iranian, care aduce atingere şi libertăţii navigaţiei”, îndeamnă el.

Lapid precizează că a discutat cu omologul său britanic Dominic Raab despre ”necesitatea unui răspuns dur faţăde atacul în care a fost ucis un cetăţean britanic”.

Mercer Street nviga fără încărcătură de la Dar es Salaam, în Tanzania, la Fujaïrah, în Emiratele Arabe unite (EAU), atunci când a fost luat drept ţintă, potrivit Zodiac Maritime, care exploatează această navă japoneză care navighează sub pavilionul Liberiei.

În Iran, televiziunea de stat a citat ”surse informate din regiune” potrivit cărora atacul răspundea unui ”atac recent israelian” în Siria - o ţară în care Teheranul susţine regimul lui Bashar al-Assad în război -, fără să ofere alte detalii.

Atacul pare că a fost comis cu mai multe drone iraniene, care au lovit spaţiul locuit de sub centrul de comandă al navei, scrie ziarul american The New York Times (NYT), care citează surse anonime israeliene.

”Noi am fost primii care am dezvoltat drone şi între primii care au dezvoltat conceptul de (dronă) kamikaze, iar iranienii sunt pe cale să ne copieze şi să adopte aceleaşi tehnici”, a declarat AFP generalul israelian în retragere Shlomo Brom, un cercetător la Institute for National Security Studies din Israel.