Noua achiziție de la FCSB vrea în Champions League: ”De ce să nu se repete istoria?”

Mijlocaşul echipei FCSB, Boban Nikolov, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că este încrezător că noua sa formaţie va reuşi să câştige titlul de campioană în acest sezon al Superligii.

"Sunt foarte fericit şi bucuros că m-a căutat FCSB şi că m-am întors în România. Am aici foarte mulţi prieteni şi este ca a doua mea casă. Cu limba nu am probleme, aşa că sper să mă acomodez repede şi să dau drumul la treabă. Chiar dacă nu am mai jucat aici de opt ani îmi era dor, veneam în vacanţă aici. Eu cred că putem să luăm titlul. Dacă nu credeam, nu veneam.

Sunt multe lucruri pozitive aici, dar, din păcate, aici în România de foarte multe ori se atrage atenţia către lucrurile negative. S-au făcut lucruri foarte bune, echipa joacă în Europa după mulţi ani şi eu cred că după un meci sau două vom intra în ritm şi sper să intrăm în play-off. De ce să nu se repete istoria şi să ajungă din nou Steaua să joace în Champions League?", a declarat Nikolov.

Jucătorul nord-macedonean s-a arătat încântat de faptul că la noua sa echipă există tot timpul presiunea rezultatelor, precizând că a acceptat oferta FCSB în doar două zile.

"Transferul s-a făcut repede. Eu ştiu ce înseamnă Steaua în România, am avut câteva oferte din ţări precum China, dar am vrut să rămân în Europa. Şi cred că ne am înţeles în două zile. Am semnat pe doi ani cu opţiune. Ştiu la ce club am venit, mie îmi place presiunea. Dacă nu e presiune nu eşti fotbalist", a mai spus Nikolov.

Mijlocaşul nord-macedonean Boban Nikolov a semnat un contract cu echipa de fotbal FCSB, a anunţat, sâmbătă, clubul bucureştean pe site-ul său oficial.

Boban Nikolov s-a născut la data de 28 iulie 1994, în Stip, Macedonia de Nord. A început fotbalul la Bregalnica Stip şi în 2010 a ajuns la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Începând cu 2012, a evoluat pentru FC Viitorul (actuala Farul Constanţa), pentru care a adunat 40 de meciuri şi două goluri până în 2015, când s-a transferat la Vardar Skopje. Pentru macedoneni a jucat aproape trei sezoane, a bifat 78 de meciuri, 11 goluri şi 11 pase de gol.

A urmat transferul la Fehervar (fostă Videoton FC), pentru care a evoluat în 106 partide (în toate competiţiile), a marcat 11 goluri şi a oferit 5 assist-uri. În ianuarie 2021 a ajuns la US Lecce, pentru care a jucat în 15 partide de Serie B şi a oferit o pasă de gol. În vara anului trecut a ajuns la Sheriff Tiraspol, pentru care a jucat de 22 de ori şi a înscris de 4 ori (o dată în grupele UEFA Champions League).

De asemenea, a evoluat de 42 de ori pentru echipa naţională a Macedoniei de Nord şi a înscris de trei ori. Are în palmares 2 titluri ale Macedoniei, un titlu al Ungariei, un titlu al Moldovei, o Cupă a Moldovei şi o Cupă a Ungariei.