Sunt mașinile germane cu adevărat cele mai bune din lume? Află răspunsurile

Când ceri o părere despre mașini, foarte probabil vei auzi că cele fabricate în Germania sunt cele mai bune din lume. Această percepție vine de pe urma inovațiilor tehnologice, designului și calității, dar și a performanțelor obținute de-a lungul anilor, în lumea sporturilor cu motor. Sunt cu adevărat mașinile germane cele mai bune? A venit momentul să descoperi argumentele pro și contra. Iată răspunsurile!

Lucruri pe care poate nu le știai despre mașinile germane

Când scrii BMW de vanzare pe Google, ți se vor afișa milioane de rezultate. Este unul dintre cele mai populare branduri din întreaga lume. Compania a produs, la începuturile sale, în 1916, motoare de avioane, despre care Baronul Roșu, Manfred von Richthofen, unul dintre piloții legendari din Primul Război Mondial, spunea că sunt cele mai bune din lume. Tratatul de la Versailles i-a obligat pe cei de la BMW să își diversifice portofoliul: au făcut motociclete, iar din 1929, au început producția de automobile. Constructorul german a avut probleme și după Al Doilea Război Mondial, când a fost aproape de faliment, dar s-a redresat, mai apoi, și a continuat inovațiile.

Trebuie să știi că BMW a produs prima mașină electrică în 1972, dar aceasta nu s-a bucurat de prea mult succes, pentru că avea nu mai puțin de 12 baterii și o autonomie de doar 30 de kilometri. De la mijlocul anilor ‘70, autoturismele BMW au cunoscut adevăratul succes, după introducerea modelelor M3 și M5. În acele vremuri, lumea nu auzise prea multe despre Audi, un alt producător din Germania, care avea să devină celebru abia din 1980, când a brevetat sistemul de tracțiune integrală Quattro. Volkswagen, mașina poporului, și Mercedes-Benz au o moștenire mult mai bogată, cu modele de succes, lansate încă din anii ‘30.

Mașinile germane, echivalente cu performanțele

O mare parte din reputația mașinilor germane se datorează performanțelor din lumea sporturilor cu motor. În ultimii ani, Mercedes a dominat autoritar Formula 1, cu șapte titluri consecutive obținute din 2014 până în prezent. În plus, Germania este casa unora dintre cele mai faimoase circuite, printre care și Nurburgring, cel mai lung și printre cele mai solicitante din lume. Aici, BMW, Mercedes și Audi își desfășoară majoritatea testelor, ceea ce le oferă un avantaj considerabil inginerilor germani. La capitolul performanțe, și oamenii obișnuiți își pot testa la maximum mașinile în Germania, țară celebră și datorită Autobahn-ului, autostrada fără restricții de viteză.

Ingineria germană este foarte bine susținută și de campaniile publicitare ale marilor producători. Audi - „Vorsprung Durch Technik” (Primii prin tehnologie), BMW - „Freude Am Fahren” (Plăcerea condusului), Mercedes-Benz - „The Best or Nothing” (Cel mai bun sau nimic), Porsche - „There is no substitute” (Nu există alternativă), Volkswagen - „Das Auto” (Mașina) - toate aceste sloganuri sunt sinonime cu performanța și calitatea.

Sunt mașinile germane cu adevărat cele mai bune din lume?

Răspunsul la această întrebare este complex și destul de greu de dat. Din punct de vedere tehnic, acestea sunt fiabile, dar au costuri mai mari de întreținere. Cu siguranță, nu ocupă primele locuri în topurile mașinilor ce te ajută să faci economii, dar experiența de a le conduce este greu de egalat. Din punctul de vedere al dotărilor, confortului și siguranței, sunt printre primele în orice ierarhie. Producătorii germani oferă o gamă mult mai variată de modele performante, în comparație cu rivalii de pe piața auto, iar acest lucru reprezintă un element extrem de atractiv pentru oamenii din întreaga lume.

În funcție de bugetul tău, de așteptările și pretențiile tale de la o mașină, mașinile germane pot reprezenta una dintre cele mai bune alegeri. Opiniile sunt și vor fi întotdeauna împărțite. Așadar, decizia îți aparține în totalitate.