Șeful Blue Air, despre amenda de două milioane de euro primită de la Protecția Consumatorului: „M-a mirat un pic”

Acționarul principal și CEO-ul al Blue Air, Cristian Rada, a avut, într-un interviu acordat Știrilor ProTV, o primă reacție după amenda de două milioane de euro aplicată de ANPC companiei Blue Air. Rada a negat că Blue Air și-ar pregăti ieșirea de pe piață și că pasagerii păgubiți ar risca nu își mai recupereze banii.

„Amenda record primită de Blue Air din partea ANPC pe mine m-a mirat un pic. În condițiile în care cel mai important lucru acum este să avem grijă de pasagerii noștri și să-i servim cât putem mai bine, să îi confortăm de faptul că într-un moment în care este situația este extrem de tulbure în aviația mondială, Blue Air își servește pasagerii.

Ne trezim cu … nu numai amenda, dar și modul de comunicare pe care l-a făcut ANPC-ul l-am găsit cel puțin ciudat, având în vedere faptul că noi nu am anulat niciun zbor în această perioadă - și menționez încă o dată - am auzit și am văzut și eu în presă mențiuni privind dorința sau planul Blue Air de a se retrage din piața românească de ceva vreme. Întâmplarea face că eu sunt și proprietarul companiei și cel puțin de când sunt eu aici, din 2013, Bue Air nu a avut niciodată intenția să retragă.

Și în continuare, Blue Air nu se va retrage din România, va continua să se extindă în România, va continua să servească pasagerii și mărturie stau milioane de pasageri pe care i-am transportat până acuma și încrederea următorilor 700.000 de pasageri care continuă să călătorească cu noi”, a declarat Cristian Rada pentru Știrile ProTV.

Șeful Blue Air a mai declarat că răspunsul pentru ANPC va veni pe cale legală. „Cu siguranță ne vom apăra în fața a ceea ce considerăm că probabil este cel puțin discutabil”, a mai declarat Rada.

Săptămâna trecută, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat că a amendat Blue Air cu suma de 2 milioane de euro pentru anularea a peste 11.000 de zboruri în perioada 30 aprilie 2021 - 30 aprilie 2022, şi obligă compania să returneze clienţilor banii în maximum zece zile pentru toate zborurile anulate.

Ulterior, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a declarat că Blue Air se pregăteşte să iasă din piaţă şi tergiversează primirea procesului verbal privind amenda aplicată de ANPC şi privind obligaţia de a da consumatorilor banii înapoi.

„Blue Air de mult lua în calcul ieşirea de pe piaţă. Conform deciziei ANPC, ei trebuie să dea banii înapoi consumatorilor şi să le plătească despăgubiri în termen de 10 zile de la primirea procesului verbal, însă trag de timp. Nu au venit să îl ridice, aşa cum era normal. Noi am trimis procesul verbal prin poştă, cu confirmare de primire, iar acum aşteptăm să se întoarcă refuzul de primire.

Următorul pas este să afişăm pe geam decizia de amendă. În mod normal, dacă ştii că eşti nevinovat, vii să ridici procesul verbal şi îl conteşti în instanţă, dar dacă nici măcar nu vii să-l ridici, aceasta arată că vrei să tragi de timp. Că poate între timp mai anunţi nişte curse pe care le anulezi în ultimul moment", a spus Constantinescu.