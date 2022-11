Ce trebuie să nu ne lipsească din casă în cazul unei pene de curent de durată. Recomandările lui Raed Arafat

Autoritățile române exclud riscul unui blackout masiv în țara noastră, însă spun că se pregătesc și pentru acest scenariu.

Temerile în această privință au crescut în contextul crizei energetice din Europa și al penelor masive de curent din Ucraina și Republica Moldova, cauzate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din țara pe care a invadat-o.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, 25 noiembrie, că instituțiile cheie - spitale, unități de pompieri - trebuie să fie dotate cu generatoare industriale, iar fiecare dintre noi e bine să aibă în casă provizii de apă și alimente, pentru că lipsa pe termen lung a energiei ar putea duce și la oprirea alimentării cu apă potabilă în anumite zone.

”Omul de acasă trebuie să aibă o sursă de lumină, pentru că prima care se întrerupe este lumina. Asta este foarte ușor de făcut, mai ales în ziua de astăzi, când ai sisteme de iluminat pe LED care pe o baterie pot să ducă ore bune, adică iluminatul de urgență. Deci asta este un aspect. 2 - alimente neperisabile care nu trebuie să fie gătite neapărat, adică pe care pot să le consum imediat dintr-o conservă. Și atunci să nu ai nevoie să gătești, pentru că nu ai curent sau nu ai gaz, de exemplu, pentru o perioadă de timp”, a explicat Arafat, potrivit Digi24.

El a mai subliniat că proviziile de apă potabilă sunt foarte importante.

”Pot să stai un pic fără apa menajeră, dar nu poți să stai fără apă de băut. Avem recomandare de pregătire de 72 de ore cel puțin, adică trei zile. Pentru aceste trei zile trebuie să se calculeze apă minim 2 litri pe persoană, recomandabil chiar 4 litri pe persoană pe zi.

Trebuie să ai alimentele pentru cele trei zile, trebuie să ai medicamentele tale pentru cele trei zile, trebuie să ai o sumă mică de bani lichizi, pentru că nu ești sigur dacă ATM-urile vor merge ca să retragi bani”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a subliniat că unitățile de infrastructură critică au propriile generatoare.

”Nu poți să fii o instituție care este clasificată ca o instituție esențială și să nu ai redundanță pe partea de curent și nu numai. Există inclusiv obligația să ai un rezervor de apă care să-ți asigure alimentarea cu apă, dacă se întrerupe apa pe o durată de timp. Spitalele trebuie să aibă și rezervoare de apă lângă ele”, a explicat șeful DSU.

Arafat a anunțat că vor fi făcute verificări la instituțiile cheie.

”Deci, în următoarele două săptămâni să fim siguri că toată lumea a înțeles mesajul, că trebuie să aibă aceste sisteme funcționale”, a spus Arafat.

El a subliniat însă că sunt puține riscuri pentru o pană masivă de curent.

”Dacă noi o să avem situația Ucrainei, înseamnă că suntem în război, lucru foarte, foarte, foarte puțin probabil. Să nu uităm că România este nu numai membră a UE, este membră a NATO. În momentul în care ai o situație în România, înseamnă că tot NATO a intrat în război și vorbim deja de total alt scenariu. Deci este foarte, foarte puțin probabil și sperăm să nu vedem astfel de scenariu. Nu putem să ne comparăm cu Ucraina sau Moldova, pentru că România are alte resurse și alte conexiuni pentru curent. Pentru asta, când se întâmplă ceva în Ucraina, din păcate, Moldova este afectată că este interconectată cu ei. România are și alte situații, alte posibilități care nu au dus la întrerupere de curent, așa că, din acest punct de vedere, România la acest moment are pregătirea necesară. Nu excludem să apară situații de urgență care să necesite reacții din partea companiilor care furnizează și din partea protecției civile române”, a mai declarat Arafat.