eMag a avut vânzări de 151 de milioane de lei în primele 30 de minute de Black Friday. Creștere substanțială comparativ cu 2021

Retailerul eMag a anunțat vineri, 11 noiembrie, că valoarea comenzilor înregistrate în primele 30 de minute de la debutul ”Black Friday 2022” a fost de 151 milioane de lei, cu 13 milioane de lei mari mare față de ediția precedentă.

Potrivit sursei citate, în primele 10 minute de la start, clienţii au comandat 184.000 de produse, într-un ritm de 306 produse pe secundă.

”Aşa cum am anticipat, prima jumătate de oră a ediţiei Black Friday din acest an confirmă faptul că Black Friday rămâne cel mai bun moment din an pentru a cumpăra tot ce ai nevoie şi răspunde nevoii in creştere a oamenilor de a găsi reduceri mari. Varietatea ofertelor şi preţurile foarte bune au dus la o creştere cu 13 milioane de lei a valorii comenzilor comparativ cu anul trecut. Diversificarea coşului de cumpărături este primul lucru pe care îl vedem, iar comenzile la puţin timp de la startul evenimentului erau la cote maxime”, a declarat Tudor Manea, director general al eMag.

Numărul comenzilor raportate în primele 30 de minute de la demararea evenimentului cu reduceri a ajuns la 444.000 de produse, în creştere cu 56%, de la an la an.

Primele produse epuizate din oferta eMag, aflate şi în lista de favorite ale clienţilor, au fost: televizor Horizon LED 43HL7539U/C, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, Class F, 700 de bucăţi, la preţul de 799,99 de lei, reducere 34,95%; espressor automat De'Longhi Magnifica S ECAM 22.112.B, sistem manual de spumare, râşniţă cu 13 setări, 1450 W, 15 bari, 1.8 l, Negru, 600 de bucăţi, la 999 lei redus cu 570 de lei; televizor LG OLED OLED55C11LB, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Clasa G, 400 bucăţi, la 5.375 de lei redus de la 7.999 de lei; leagăn electric Wunderkid Side, cu conectare la priză, gri, 800 de bucăţi, la 99,99 lei redus de la 499 lei; tigaie Wok Tefal Simple Cook, Thermo-Signal, înveliş antiaderent din titan, 28 cm, 3.500 de bucăţi, 49,99 lei redus de la 129,99 lei.

Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au fost plasate din Cluj, Bucureşti, Caraş-Severin, Călăraşi şi Neamţ.

Din totalul plăţilor înregistrate, 63,7% dintre comenzi au fost efectuate cu cardul, iar 94% dintre comenzi s-au plasat de pe dispozitivele mobile.

Până la acest moment, topul produselor comandate pe platforma eMag cuprinde: laptopuri, IT, birotică şi papetărie (21.000 de unităţi), TV, Audio-Video, gaming şi cărţi (20.000), Electrocasnice mici şi mari (35.000), Telefoane, tablete şi gadget-uri (23.000), Jucării şi articole pentru copii (74.000), Fashion şi sport (13.000), Mobilă şi casă (29.000), Parfumuri, îngrijire personală şi cosmetice (49.000), Băuturi, băcănie şi petshop (103.000) şi Bricolaj, grădină şi auto (17.000).

De asemenea, pe lista produselor speciale şi experienţe comandate se regăsesc: Volkswagen T-Cross (la preţul de 22.431 euro), Volvo XC 40 (53.135 euro), Volkswagen Tigo (22.583 euro), Casă cuib 3 - Liziera de Lac, P+1, 4 camere, decomandate (146.895 de euro), Apartament 3 camere Elite Residence Măgurele (78.199 euro), Vouchere intervenţii chirurgicale - operaţie pentru corectarea dioptriilor, Pachet Fotbal League PSG - Lyon (două persoane - peluză, cu Hotel de 4 stele), la 5.269 lei, Stoc epuizat la Studio Phoenicia Holiday Resort 4 stele (cinci nopti la 3.500 lei/pachet).

”Black Friday 2022” va genera, în România, încasări de peste 400 milioane de euro, după ce anul trecut, ediţia cu numărul 11 a evenimentului a înregistrat vânzări de aproximativ 350 de milioane de euro, potrivi estimărilor realizate de către consultanţii Frames.

În ceea ce priveşte valoarea medie a coşului de cumpărături, în online, aceasta va trece de nivelul de 500 de lei, faţă de 450 de lei, cât a fost anul trecut, asta şi pe fondul scumpirii produselor, nu neapărat a dorinţei românilor de a cumpăra mai mult.

În România, ziua de ”Black Friday 2022” a fost stabilită pentru data de 11 noiembrie, moment în care marea majoritate a retailerilor au lansat oferte speciale.

Cu toate acestea, în prezent, există companii, precum Flanco, Orange, Altex şi Media Galaxy, care au dat deja startul reducerilor, pe care le vor oferi timp de mai multe săptămâni, se menţionează în cercetarea analiştilor Frames.