10 Ani de Bismobil Kitchen și peste 4000 de familii fericite

Cea mai bună echipă în realizarea bucătăriei viselor tale! Am rămas mulțumit de calitatea și serviciile lor! Sunt profesioniști și știu sa lucreze cu clientul!

Recomand cu cea mai mare încredere! Bravo Bismobil!

Sergiu Niculița

Fiecare detaliu precum lumină, funcționalitate, spații deschise, sertare aerisite, contează pentru mine.

Mulțumesc Bismobil Kitchen că ați făcut ca visul meu să devină realitate!

Valeria, food blogger

Foarte mulțumiți de mobilă! Exact ca în proiectul prezentat în showroom. Am spus ce doresc în ce sumă mă încadrez, am fost plăcut surprins că mobila a ieșit exact cum mi-am dorit și încă ne-am încadrat în preț mai mic decât am spus. A fost o plăcere să colaborăm cu voi. Oameni super! Mulțumim frumos!

Emőke Bota

Nici nu am observat când au trecut 10 ani de Bismobil Kitchen, a fost ca și cum ai simți pentru o clipă savoarea cafelei dimineața.

Zici că ai timp să o bei în tihnă, însă imediat se face ora de ieșit din casă.

Au fost 10 ani în care ne-ai învățat cum să creăm mobila perfectă de bucătărie…pentru Tine!

Am testat materiale, mecanisme, combinații de culori, totul pentru ca tu să ai cea mai faină experiență în materie de mobilă de bucătărie.

Îți oferim o Garanție de 5 ani - așa poți sta relaxat că indiferent câte cafele ai vărsa sau câte uși ai trânti, bucătăriile noastre îți schimbă starea de spirit și nu îți dau emoții că se strică.

Ne-ai învățat că atunci când este vorba despre casa ta, nu te mulțumești cu orice, iar asta ne-a făcut să îi aducem mai aproape de tine pe designerii noștri care ți-au devenit cei mai apropiați prieteni și au creat proiecte exact așa cum îți doreai.

Acum a venit rândul nostru să îți fim alături pentru ca tu să te poți bucura de cele mai complexe bucătării ale noastre.

De acum nu vei mai amâna planurile de vacanță, pentru că vei putea să achiți bucătăria mult visată cu cardul George de la BCR în 10 rate egale cu dobândă 0.

Și ce ocazie mai bună să îți facem un cadou dacă nu chiar de ziua noastră?

Luna Octombrie este fără doar și poate luna ta! Pentru că ai ocazia să câștigi 10 premii valoroase la tombola festivă organizată.

După tot ce ne-ai învățat în acești 10 ani, vrem să declarăm luna Octombrie, luna a noi începuturi.

Concurează cu entuziasmul pe care îl simți în ianuarie, când după o vară de plimbări și concedii, decizi că meriți o bucătărie nouă, ca să te simți la fel de sofisticat și la tine acasă.

Astfel că, la Bismobil Kitchen, Tu ești cel care alege cu câți bani vrei să rămâi, ca să-ți ajungă și pentru petrecerea de ”casă nouă”.

Iar în funcție de data instalării, beneficiezi de reduceri avantajoase!

1. Dacă planifici să ai o bucătărie nouă, gata montată peste 4 luni, beneficiezi de o reducere de 10% din prețul bucătăriei tale.

2. Dacă ești în perioada renovărilor și ai nevoie de o bucătărie peste 6 luni, poți deja să contractezi mobila de bucătărie ca să beneficiezi de o reducere de 15% din preț.

3. Dacă încă nu ai început renovările și ai decis că termenul la care vrei să instalezi bucătăria este de minim 12 luni, atunci poți beneficia chiar de 20% reducere din preț.

*Reducerea se aplică pentru contractele cu achitare integrală.

Știm că ți se pare mult să îți iei bucătăria cu 1 an înainte, dar ne-ai învățat de-a lungul timpului că astfel te poți bucura de avantaje pe care doar așa le putem garanta:

Obții exact reducerea pe care ți-o dorești.

reducerea pe care ți-o dorești. Odată ce ai contractat bucătăria, ești scutit de inflația de peste an, iar tu nu vei fi nevoit să plătești costuri suplimentare - astfel poți pune bani deoparte pentru dezvoltarea ta.

Îți faci mobila de bucătărie după personalitatea ta să-ţi îndeplinească toate aşteptările, şi să arate WOW!

Iar ca să punem și cireașa pe tort că tot e ziua noastră, îți oferim reducere de 40% pentru bucătăriile din showroom.

Ai venit, ți-a plăcut, ai luat-o acasă!

Doar în luna Octombrie, îți dăm un avânt să îți îndeplinești visele, exact ca și când ți-ai pune o dorință și ai sufla în tort!

Poți alege o bucătărie din unul din cele 14 showroom-uri Bismobil Kitchen din România și noi ne ocupăm de restul.

O bucătărie modernă, creată de designerii noștri cu maxim 18 luni în urmă.

O bucătărie de showroom — dotată la maxim cu sisteme de depozitare, mecanisme și accesorii moderne.

Livrare inclusă în preț.

Montare pe cheltuiala noastră.

O reducere de până la 40% pentru un produs premium.

Da! Pentru că ne dorim să împărțim cu tine cadoul de ziua noastră și să te recompensăm pentru loialitatea de care ai dat dovadă în toți acești 10 ani.

Mândri că ne putem lăuda! Suntem în peste 4.000 de bucătării din Republica Moldova de unde am și pornit, România, Bulgaria, Italia, Spania, Belgia, iar oamenii ne recomandă în continuare.

Asta pentru că dorim să fim cât mai aproape de tine!

Programează o întâlnire cu Designerul Tău Personal și beneficiază acum de un proiect 3D CADOU!

Intră pe link-ul de mai jos ca să vezi cât de simplu e să ai bucătăria la care visezi!

https://forms.gle/h7aq5KHkNdkiUXa88 sau sună 📞0742 121 174