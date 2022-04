Două BEx-uri convocate la PNL, în zile și locuri diferite: unul de Cîțu, altul de oponenții lui

Liberalii care vor schimbarea lui Florin Cîţu de la şefia Partidului Naţional Liberal au convocat, pentru ora 14.00, şedinţa Biroului Executiv al PNL, pentru stabilirea calendarului pentru Congresul Extraordinar.

Aceştia au votat, în unanimitate, convocarea Consiliului Naţional al PNL, duminică, 3 aprilie, de la ora 12.00. Preşedintele PNL, Florin Cîţu, nu recunoaşte acest vot şi a anunţat, la rândul lui, că va convoca şedinţa Biroului Executiv, sâmbătă, 2 aprilie, la ora 12.00.

”Buna ziua. Urmare a solicitărilor trimise de majoritatea membrilor BEx şi luând în considerare toate prevederile statutare și regulile agreate în partid privind convocarea şedinţelor, se convoacă şedinţa BEx mâine la ora 12:00, la sediul PNL din Aleea Modrogan nr. 1, cu prezenta fizică”, se arată în anunţul de convocare.

Între timp, în ţară au loc şedinţe ale Birourilor executive Judeţene, care dau un vot privind organizarea unui congres extraordinar al PNL. Filiala PNL Sector 5 şi PNL Iaşi au anunţat deja că au votat în favoarea declanşării calendarului pentru Congres.

Potrivit surselor citate, există deja 39 de semnături în favoarea demersului de schimbare a lui Florin Cîţu.

Biroul Executiv ar urma să stabilească şedinţa Consiliului Naţional, duminică, care va decide data Congresului Extraordinar, pe 10 aprilie.

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu a declarat, vineri, că dacă în urma discuţiilor din partid privind convocarea unui Congres, Florin Cîţu consideră că trebuie să își dea demisia, şi-o va da. ”Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astăzi, eu am văzut numai ştiri pe surse, nu am văzut nicio declaraţie oficială”, a spus el, confirmând că i s-a cerut lui Florin Cîţu să facă un pas în spate.