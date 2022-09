Ce salariu uriaș i-a pregătit Gigi Becali lui Omrani: ”Are 8, 9, 10 kilograme în plus, dar e cel mai bun fotbalist”

Atacantul algerian Billel Omrani (29 de ani), liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, a semnat un contract cu FCSB, iar Gigi Becali i-a pregătit un salariu consistent.

Pentru că nu și-a găsit o echipă în afara României, Billel Omrani a revenit în Superliga, fiind convins să accepte propunerea celor de la FCSB.

„Da, Omrani vine la FCSB. Am cosiderat mereu că Omrani este cel mai bun atacant din România. E cel mai bun fotbalist, numai că nu era serios. Mereu am vrut să-l iau. Am vorbit cu el. Am făcut contract pe un an. Dacă îmi place de el, prelungim pe încă doi ani. Dacă nu vreau să prelungesc, la revedere, să fie sănătos!

E tehnic, combinativ, foarte puternic, se pliază pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el să fie serios la 29 de ani. A fost la mine acasă, am vorbit. I-am zis că poate fi cel mai mare din România, dacă vrea.

Are 8, 9, 10 kilograme în plus, dar e foarte tehnic și foarte puternic, iar atunci poate repede să ajungă la 70-80 la sută din potențialul lui, adică poate juca după pauza dedicată echipei naționale. Salariul e 20.000 de euro pe lună, la semnătură nu i-am dat mult, era șomer până la urmă...”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.