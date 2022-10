Adevărul din spatele scrierilor din Biblie: Ce evenimente din Scriptură au fost confirmate și care dezmințite de experți VIDEO

Biblie ebraică, veche de 1000 de ani expusă la muzeu FOTO: Times of Israel

O echipă de oameni de știință condusă de Universitatea Tel Aviv din Israel, care a efectuat un studiu amplu, publicat pe 24 octombrie 2022 în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a dezvăluit adevărul din spatele scrierilor din Biblie.

Astfel, experții au confirmat narațiunile din Scriptură privind campaniile militare împotriva regatelor Israelului și Iudeii, de acum 3.000 de ani, însă au fost și evenimente ce au fost dezmințite.

Acest lucru a fost realizat prin analiza pietrelor și a straturilor de pământ arse, găsite în 21 de locuri diferite cu ajutorul unor instrumente care au înregistrat intensitatea câmpului magnetic, potrivit Phys.

Studiul, care a implicat 20 de cercetători din diferite țări, a datat cu exactitate 21 de straturi de pământ din diverse situri arheologice din Israel. Noile date obținute de experți verifică scrierile din Biblie, din Vechiul Testament, legate de campaniile militare egiptene, arameeane, asiriene și babiloniene împotriva Regatelor lui Israel și Iuda.

Descoperirile indică, de exemplu, că armata lui Hazael, regele Damascului, a fost responsabilă pentru distrugerea mai multor orașe — Tel Rehov, Tel Zayit și Horvat Tevet, pe lângă Gat al filistenilor, a cărui distrugere este prezentată în Biblia ebraică.

În același timp, studiul respinge teoria predominantă conform căreia Hazael a fost cuceritorul care a distrus Tel Beth-Shean.

Alte descoperiri geomagnetice dezvăluie că orașele din Negev au fost distruse de edomiți, care au profitat de distrugerea Ierusalimului și a Regatului lui Iuda de către babilonieni.

Distrugerea Regatului Iudeii

Cercetătorii explică că geofizicienii, încercând să înțeleagă mecanismul câmpului magnetic al Pământului, urmăresc schimbările din acest domeniu de-a lungul istoriei. În acest scop, ei folosesc descoperiri arheologice care conțin minerale magnetice care, atunci când sunt încălzite sau arse, înregistrează câmpul magnetic în momentul incendiului.

Acum, folosind descoperiri arheologice găsite de-a lungul mai multor decenii în 17 situri arheologice din Israel, alături de informații istorice din inscripții antice și relatări biblice din Vechiul Testament, cercetătorii au reușit să reconstruiască câmpurile magnetice înregistrate în 21 de straturi de sol distruse.

Yoav Vaknin de la Universitatea tel Aviv, a explicat că „pe baza asemănării sau diferenței de intensitate și direcție a câmpului magnetic, putem fie să confirmăm, fie să infirmăm ipotezele care susțin că anumite locuri au fost arse în timpul aceleiași campanii militare. Mai mult, am construit o curbă de variație a intensității câmpului magnetic în timp, care poate servi ca instrument științific de datare, similar metodei de datare cu radiocarbon”.

Un nivel de distrugere al pământului de la Tel Beth-Shean a înregistrat un câmp magnetic total diferit, respingând ipoteza predominantă că și acesta a fost distrus de Hazael. În schimb, datele magnetice de la Beth-Shean indică faptul că acest oraș, împreună cu alte două situri din nordul Israelului, a fost probabil distrus cu 70-100 de ani mai devreme, dată care ar putea corespunde cu campania militară a faraonului egiptean Shoshenq.

Una dintre cele mai interesante descoperiri relevate de noua metodă are de-a face cu sfârșitul Regatului lui Iuda. Prof. Erez Ben Yosef de la Universitatea Tel Aviv a spus: „Ultimele zile ale Regatului lui Iuda sunt dezbătute pe scară largă. Unii cercetători, bazându-se pe dovezi arheologice, susțin că Regatul lui Iuda nu a fost complet distrus de babilonieni”.

”În timp ce Ierusalimul și orașele de frontieră de la poalele Iudeei au încetat să mai existe, alte orașe din Negev, din sudul Munților Iudeii și de la poalele Iudeii de sud au rămas aproape neafectate. Acum, rezultatele magnetice susțin această ipoteză, indicând că babilonienii nu erau singurii responsabili pentru distrugerea Iudeii”, a explicat Yosef.