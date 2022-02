Țara în care s-a refugiat Bianca Andreescu pentru a scăpa de problemele psihice. Tenismena a dat primul semn de viață în 2022

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (21 de ani, 43 WTA) traversează o perioadă dificilă, ea fiind nevoită să abandoneze pentru un timp circuitul profesionist, cu scopul de a se reface din punct de vedere fizic și psihic.

Bianca Andreescu n-a participat la primul Grand Slam al anului, Australian Open, iar un anunț privind revenirea sa pe teren n-a fost făcut deocamdată.

"Așa cum știți ultimii doi ani au fost cu multe provocări pentru mine. În special ultimul an, când a trebuit să stau mai multe săptămâni în izolare și carantină, ceea ce m-a afectat, mental și psihic. În plus, bunica mea a stat la Terapie Intensivă din cauza infectării cu Covid, ceea ce m-a afectat foarte mult. Multe zile nu m-am simțit bine, mai ales când mă antrenam sau jucam meciuri. Simțeam că am toată lumea pe umerii mei. Vreau să îmi dau timp să mă resetez și să mă recuperez, să continui să fac acte de caritate și să am grijă de mine, pentru că știu că voi reveni mai puternică”, a declarat Bianca înainte de a intra în pauza autoimpusă.

Bianca Andreescu a dat primul semn de viață în 2022 cu o postare pe Instagram în care dezvăluie locația în care s-a refugiat în vacanță, Costa Rica.

”M-am dus acolo să mă redescopăr și să am ceva timp singură, dar s-a dovedit a fi mult mai mult... Am întâlnit mulți oameni incredibili, am experimentat lucruri noi și, cel mai important, m-am distrat mult. Abia aștept să revin!”, a scris Bianca Andreescu, alăturând o serie de imagini surprinse în vacanța sa din America Centrală.