Victorie mare pentru Bianca Andreescu la Madrid: a fost susținută și de români, și de canadieni

Bianca Andreescu înceacă să revină ușor-ușor la forma care i-a adus titlul la US Open.

Jucătoarea canadiană de origine română a învins-o pe Alison Riske (SUA, 42 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-0 în turul unu al turneului WTA 1000 de la Madrid.

Pentru Bianca Vanessa Andreescu a fost abia al treilea meci după revenirea pe teren. Ea și-a luat o pauză lungă, de un an și jumătate, și a mai evoluat doar la Stuttgart, unde a câștigat un meci și a pierdut un altul.

Bianca a fost susținută la Madrid și de canadieneni, și de români, suporterii afișând în tribune steagurile celor două țări.

Ea va juca în turul următor cu o altă americancă, Danielle Rose Collins, locul 8 WTA.

