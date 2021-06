Bianca Andreescu, schimbare importanta in cariera sa dupa ce si-a dat afara antrenorul! Ce super contract a semnat

Pe locul 7 in lume, Bianca Andreescu a luat decizii importante in cariera sa dupa parcursul slab in turneele WTA din ultima perioada.

Sportiva nascuta in Canada din parinti romani si-a dat afara antrenorul, Sylvain Bruneau, persoana care a ajutat-o sa ajunga in elita tenisului mondial.

Andreescu vrea sa-si relanseze cariera dupa jocul slab prestat in ultimele luni.



Canadianca a semnat cu IMG, una dintre cele mai importante companii de marketing sportiv din lume.

Cu sediul in SUA, agentia globala are numerosi sportivi in portofoliu. Novak Djokovic, Naomi Oasaka, Serena Williams, Garbine Muguruza au contracte cu International Management Group.

Bianca Andreescu a renuntat astfel la Octagon, o alta companie mare din lume in marketing sportiv, si cea care i-a fost alaturi inca de cand era o necunoscuta in tenis.

Aceasta schimbare din punct de vedere al managementului in cariera canadiencei a venit imediat dupa ce ea a anuntat pe Twitter despartirea de antrenorul Sylvan Bruneau.

Chiar daca nu a mai castigat nici un turneu din 2019, de la US Open, Bianca Andreescu a ramas in top 10 si datorita pandemiei. In 2020 s-au anulat multe turnee de tenis, iar jucatoarele au avut parte de un clasament protejat.

Sportiva din Canada are parte de un sezon slab. Andreescu a fost eliminata in turul doi de la Australian Open, iar la Roland Garros a parasit turneul in primul tur.