Bianca Andreescu s-a decis: ce va face în continuare în cariera ei

Bianca Andreescu (21 de ani) a surprins pe toată lumea atunci când a decis să nu înceapă sezonul de tenis în Australia și să anunțe că are nevoie de o pauză.

Mai departe, ea a sărit și peste turneele de la Indian Wells și de la Miami. "A fost un an greu pentru mine. Am petrecut mai multe săptămâni în izolare şi carantină. În plus de asta bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă, ceea ce m-a afectat foarte tare. Uneori am simţit că purtam toată greutatea lumii pe umerii mei. Nu am putut să mă detaşez de ce se întâmpla. Vreau să-mi ofer mai mult timp să mă resetez şi să-mi revin. Drept urmare nu voi începe acest sezon în Australia", a scris Andreescu pe Twitter la începutul lunii decembrie.

Jucătoarea canadiană cu părinți români e acum gata să revină în circuit. Ea a intrat într-un program draconic de pregătire și s-a înscris pentru turneul de la Stuttgart, cel care deschide practic sezonul de zgură.

Ea va începe de jos, după încheierea turneului de la Miami urmând să ocupe un loc în afara Top 110.

Împreună cu Nick Bollettieri

The one and only pic.twitter.com/fsU2YU8kcv— Bianca (@Bandreescu_) March 17, 2022