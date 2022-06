Bianca Andreescu, reacție uluitoare după prima victorie din carieră la Wimbledon

Bianca Andreescu, jucătoare canadiană de origine română, s-a declarat mulţumită de faptul că a trecut, pentru prima oară, în turul secund la All England Club.

Conform agenţiei Reuters, Bianca Andreescu (22 de ani, locul 56 WTA), a vorbit în conferinţa de presă ulterioară meciului cu Emina Bektas despre momentele când a jucat pentru prima oară la Wimbledon: ”Am păşit pe terenul central şi am îngheţat! Îmi amintesc că nu eram în stare să lovesc mingea corect, nu am putut să pun un forehand. Acum, privind în urmă la toate acestea, faptul că am reuşit să obţin, în sfârşit, o victorie aici înseamnă enorm pentru mine!”

Bianca Andreescu a revenit pe terenul de tenis în aprilie, la Stuttgart, după o pauză de şase luni. În primul tur al turneului de la Wimbledon, Bianca a eliminat-o pe americanca Emina Bektas (224 WTA) în doar 55 de minute, cu scorul de 6-1, 6-3. În turul secund, Bianca Andreescu va juca împotriva kazahei Elena Rybakina (23 WTA).