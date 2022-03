Bianca Andreescu, prăbușire dramatică în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns canadianca de origine română

Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (21 de ani) n-a mai evoluat în circuitul WTA din toamna anului trecut, astfel că a pierdut numeroase puncte în ierarhia mondială, urmând să iasă în curând din Top 100.

Conform propriilor declarații, Bianca Andreescu a fost nevoită să abandoneze pentru un timp circuitul profesionist, cu scopul de a se reface din punct de vedere fizic și psihic.

Până la revenirea sa pe teren, Andreescu a alunecat însă în clasamentul WTA până pe locul 119, poziție pe care o ocupă în prezent în ierarhia ”live”, ca urmare a faptului că anul trecut a jucat finala la Miami, turneu aflat în prezent în plină desfășurare.

Bianca Andreescu are în palmares un titlu de Grand Slam, la US Open în 2019, an în care a ajuns până pe locul 4 în clasamentul mondial.