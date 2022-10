Bianca Andreescu, părăsită de antrenor! Motivul invocat de acesta

Bianca Andreescu a rămas fără antrenor, după ce suedezul Sven Groeneveld a anunțat despărțirea de aceasta.

Aflată acum pe locul 46 mondial, Bianca n-a jucat chiar rău în acest sezon, în care a revenit pe teren, după un an cu multe probleme. Ea a ajuns în finală la Bad Homburg și în sferturi la Roma.

"După mai bine de un an de când am antrenat-o pe Bianca, am decis să nu prelungesc colaborarea noastră. Sunt dornic de noi provocări în tenisul masculin sau feminin. Îi urez Biancăi și echipei sale mult succes în continuare", a spus Groeneveld într-o declarație postată pe rețelele sale de socializare.

Sven a avut constant succese antrenând jucători profesioniști ca Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki, Michael Stich, Greg Rusedski, Nicolas Kiefer, Tommy Haas, Maria Șarapova, Mario Ancic.