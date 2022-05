Tenismena canadiană de origine română Bianca Andreescu (72 WTA) s-a calificat luni în turul doi al turneului de Grand Slam de la Roland-Garros.

Bianca Andreescu a învins-o în primul tur pe belgianca Ysaline Bonaventure (168 WTA), o jucătoare venită din calificări, scor 3-6, 7-6, 6-0.

De menționat faptul că Andreescu a izbutit o revenire spectaculoasă, de la 0-1 la seturi și 1-3 în setul secund.

În faza următoare, canadianca va avea o misiune mult mai dificilă împotriva elvețiencei Belinda Bencic, cap de serie numărul 14.

Former world No.4 @Bandreescu_ overcomes qualifier Ysaline Bonaventure 3-6, 7-5, 6-0 to advance to the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/st334eUzR3— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022