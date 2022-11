Bianca Bazaliu, savuroasă după golul care a îngenuncheat Spania: ce a declarat handbalista

Naţionala de handbal feminin a României a învins, vineri, la Skopje, reprezentativa Spaniei, scor 28-27 (12-11), în primul meci din grupa principală II a competiţiei.

Golul victoriei a fost marcat cu două secunde înainte de final de Bianca Bazaliu.

„E bine, mă bucur pentru victorie, sunt bucuroasă pentru echipă, pentru că am reușit să câștigăm toate cele trei puncte. Am văzut că nu mai aveam timp, am primit mingea de la Neagu și am dat! Acum avem o șansă mare, trebuie să jucăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Mă simt foarte bine cu fetele, suntem bine toate. În ultimele secunde, nu mai e nevoie de nimic, iei mingea și o dai, atât!“, a spus handbalista de 25 de ani legitimată la Gloria Bistrița.

Principalele marcatoare pentru România au fost Pintea 7 goluri, Buceschi 6, Neagu 5, iar din echipa Spaniei s-au remarcat Gutierrez şi Gonzalez, cu câte 4 reuşite.