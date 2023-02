Beyonce a doborât un record istoric la Premiile Grammy. Lista câștigătorilor

Beyoncé a intrat în istorie după ce a primit, în noaptea de duminică spre luni, cel de-al 32-lea premiu Grammy din carieră, la cea de-a 65-a gală, la Los Angeles. Ea doboară recordul cu cele mai multe gramofoane câştigate în carieră, până acum acestă performanţă fiind deţinut de dirijorul Georg Solti (31). Cântăreţul britanic Harry Styles a câştigat trofeul la categoria "albumul anului", o surpriză în faţa favoritelor Beyoncé şi Adele.

"Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeu!", a spus pe scenă artista. Ea le-a mulţumit membrilor familiei sale şi a transmis un mesaj comunităţii LGBTQ: "Vă mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru faptul că aţi reinventat acest gen muzical".

Cântăreaţa americană de blues, folk şi country Bonnie Raitt a câştigat premiul la categoria "cântecul anului" cu melodia ei "Just Like That", o surpriză în faţa lui Beyoncé, Taylor Swift şi Adele.

Concurenţa a fost acerbă la această categorie, una dintre cele mai prestigioase ale galei, dar în cele din urmă premiul i-a revenit cântăreţei în vârstă de 73 de ani, apreciată de critici şi care deja ara 10 gramofoane în palmares.

Cântăreaţa americană Lizzo le-a învins duminică pe favoritele Beyoncé şi Adele şi a câştigat premiul Grammy la categoria "cea mai bună înregistrare a anului" cu melodia "About Damn Time". Acest premiu este o revanşă pentru Lizzo. În 2020, era de aşteptat să fie marea câştigătorare al acestui echivalent al premiilor Oscar ale muzicii, dar în cele din urmă învingătoare a fost Billie Eilish.

Pe scena din Los Angeles, ea i-a adus în lacrimi un omagiu lui Prince care a murit în 2016, dar şi lui Beyoncé, regina acestei ceremonii. "Vă promit că în viaţa voastră veţi găsi oameni, veţi atrage oameni care vor crede în voi şi care vă vor susţine", a spus ea în aplauze.

Tânăra cântăreaţă americană de jazz Samara Joy a câştigat râvnitul premiu Grammy pentru "revelaţia anului", la gala de duminică seara a American Music Industry Awards.

Artista în vârstă de 23 de ani din Bronx, New York, a triumfat în faţa starului pop brazilian Anitta, duo-ului franco-american DOMi & JD Beck sau a rockerilor italieni de la Maneskin. Criticii o compară cu marii cântăreţi de jazz afro-americani precum Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan sau Nina Simone.

Cântăreţul britanic Harry Styles a câştigat Grammy-ul pentru "albumul anului", o victorie surpriză în faţa favoritelor Beyoncé sau Adele.

Senzaţia pop a câştigat cel mai râvnit premiu la acest echivalent muzical al Oscarurilor cu "Harry's House", al treilea disc al său, pe care sintetizatoarele şi acustica soft sunt însoţite de versuri personale.

"Am fost atât de, atât de inspirat de fiecare artist din această categorie... îi ascult pe toţi cei din această categorie când sunt singur", a spus el pe scenă.

Actorul Trevor Noah a fost gazda galei Grammy pentru al treilea an consecutiv. Ceremonia a avut loc la Crypto.com Arena şi a fost transmisă de CBS şi Paramount+.

Lista câştigătorilor:

Record of the Year: "About Damn Time", Lizzo

Album Of The Year: "Harry's House", Harry Styles

Song of the Year: "Just Like That", Bonnie Raitt

Best New Artist: Samara Joy

Best Pop Solo Performance: "Easy On Me", Adele

Best Pop Duo/Group Performance: "Unholy", Sam Smith & Kim Petras

Best Traditional Pop Vocal Album: "Higher", Michael Bublé

Best Pop Vocal Album: "Harry’s House", Harry Styles

Best Dance/Electronic Recording: "Break My Soul", Beyoncé

Best Dance/Electronic Music Album: "Renaissance", Beyoncé

Best Contemporary Instrumental Album: "Empire Central", Snarky Puppy

Best Rock Performance: "Broken Horses", Brandi Carlile

Best Metal Performance: "Degradation Rules", Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

Best Rock Album: "Patient Number 9", Ozzy Osbourne

Best Rock Song: "Broken Horses", Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, compozitori (Brandi Carlile)

Best Alternative Music Performance: "Chaise Longue", Wet Leg

Best Alternative Music Album: "Wet Leg", Wet Leg

Best R&B Performance: "Hrs & Hrs", Muni Long

Best Traditional R&B Performance: "Plastic Off the Sofa", Beyoncé

Best Progressive R&B Album: "Gemini Rights", Steve Lacy

Best R&B Song: "Cuff It", Beyoncé

Best R&B Album: "Black Radio III", Robert Glasper

Best Rap Performance: "The Heart Part 5", Kendrick Lamar

Best Melodic Rap Performance: "Wait for U", Future Featuring Drake & Tems

Best Rap Album: "Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

Best Rap Song: "The Heart Part 5", Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, compozitori (Kendrick Lamar)

Best Country Solo Performance: "Live Forever", Willie Nelson

Best Country Album: "A Beautiful Time", Willie Nelson

Best Country Song: "‘Til You Can’t", Matt Rogers & Ben Stennis, compozitori (Cody Johnson)

Best Latin Jazz Album: "Fandango At The Wall In New York"

Best Gospel Album: "Kingdom Book One Deluxe", Maverick City Music & Kirk Franklin

Best Roots Gospel Album: "The Urban Hymnal", Tennessee State University Marching Band

Best Latin Pop Album: "Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

Best Música Urbana Album: "Un Verano Sin Ti", Bad Bunny

Best Latin Rock or Alternative Album: "Motomami", Rosalía

Best Tropical Latin Album: "Pa’lla Voy", Marc Anthony

Best Americana Performance: "Made Up Mind", Bonnie Raitt

Best Americana Album: "In These Silent Days", Brandi Carlile

Best American Roots Song: "Just Like That", Bonnie Raitt

Best Traditional Blues Album: "Get On Board", Taj Mahal & Ry Cooder

Best Contemporary Blues Album: "Brother Johnny", Edgar Winter

Best Folk Album: "Revealer", Madison Cunningham

Best Reggae Album: "The Kalling", Kabaka Pyramid

Best Global Music Performance: "Bayethe", Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode

Best Global Music Album: "Sakura", Masa Takumi

Best Children’s Music Album: "The Movement", Alphabet Rockers

Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording: "Finding Me", Viola Davis

Best Comedy Album: "The Closer", Dave Chappelle

Best Musical Theater Album: "Into The Woods"(2022 Broadway Cast Recording)

Best Compilation Soundtrack for Visual Media: "Encanto"

Best Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television): "Encanto", compozitor Germaine Franco

Best Song Written For Visual Media: "We Don’t Talk About Bruno" (pentru "Encanto")

Best Instrumental Composition: "Refuge", Geoffrey Keezer, composer (Geoffrey Keezer)

Best Album Notes: "Yankee Hotel Foxtrot" (20th Anniversary Super Deluxe Edition), Bob Mehr, album notes writer (Wilco)

Best Historical Album: "Yankee Hotel Foxtrot" (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Songwriter of the Year, Non-Classical: Tobias Jesso Jr.

Best Engineered Album, Non-Classical: "Harry’s House"

Producer Of The Year, Non-Classical: Jack Antonoff

Best Remixed Recording: "About Damn Time" (Purple Disco Machine Remix) - Purple Disco Machine, remixer (Lizzo)

Best Immersive Audio Album: "Divine Tides"

Best Engineered Album, Classical: Bates: Philharmonia Fantastique – The Making Of The Orchestra

Producer Of The Year, Classical: Judith Sherman

Best Orchestral Performance: Works By Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie - Coleman

Best Opera Recording: "Blanchard: Fire Shut Up In My Bones", dirijor Yannick Nézet-Séguin

Best Choral Performance: Donald Nally, dirijor (Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers & James Reese; The Crossing)

Best Chamber Music/Small Ensemble Performance: Shaw: Evergreen, Attacca Quartet

Best Classical Instrumental Solo: "Letters for the Future, Time For Three"; Xian Zhang, conductor (The Philadelphia Orchestra)

Best Classical Compendium: "An Adoption Story", Starr Parodi & Kitt Wakeley; Jeff Fair, Starr Parodi & Kitt Wakeley, producers

Best Contemporary Classical Composition: Puts: Contact - Kevin Puts, compozitor (Xian Zhang, Time for Three & The Philadelphia Orchestra)

Best Music Video: "All Too Well: The Short Film" - Taylor Swift

Best Music Film: Jazz Fest: A New Orleans Story, (Various Artists), Frank Marshall & Ryan Suffern, video directors; Frank Marshall, Sean Stuart Ryan Suffern, video producers