Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a reuşit o victorie de senzaţie în faţa campioanei olimpice en titre, chinezoaica Meng Chen, cu scorul de 3-2 (8-11, 11-9, 11-8, 7-11, 13-11), meci disputat vinerea trecută, în optimile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2022.

"Nu am cuvinte, pentru că e un miracol, am învins campioana olimpică. Sunt încrezătoare, am jucat fiecare punct, am pus presiune pe ea şi e incredibil că am învins campioana olimpică. Nu contează împotriva cui joc, contează cum joc", a spus Szocs, care a fost eliminată apoi în sferturile de finală.

Bernadette Szocs s-a bucurat din plin de victoria carierei, în ciuda faptului că a părăsit competiția.

Astfel, sportiva noastră și-a expus sentimentele cu o fotografie sugestivă pe Instagram, făcută duminica trecută, în care apare în costum de baie, la piscina hotelului din Macao la care a fost cazată.

Bernadette Szocs, considerată una dintre cele mai sexy sportive din România, și-a obișnuit fanii de pe rețelele sociale cu ipostaze provocatoare.