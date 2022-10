Bucurie nebună pentru Bernadette Szocs. Țipătul de fericire al româncei după victoria carierei VIDEO

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a reuşit o victorie de senzaţie în faţa campioanei olimpice en titre, chinezoaica Meng Chen, cu scorul de 3-2 (8-11, 11-9, 11-8, 7-11, 13-11), vineri, în optimile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2022.

"Nu am cuvinte, pentru că e un miracol, am învins campioana olimpică. Sunt încrezătoare, am jucat fiecare punct, am pus presiune pe ea şi e incredibil că am învins campioana olimpică. Nu contează împotriva cui joc, contează cum joc, sunt în cea mai bună formă şi sunt încrezătoare că o pot învinge şi pe Mima Ito", a spus Szocs pentru site-ul Federaţiei Internaţionale.

Szocs, numărul 31 mondial, a câştigat în primul tur în faţa slovacei Barbora Balazova, cu 3-0 (11-4, 11-4, 13-11).

Sâmbătă, în sferturile de finală, Bernadette Szocs o va înfrunta pe japoneza Mima Ito, campioana olimpică la dublu mixt de la Tokyo. La JO 2020, Ito a obţinut şi bronzul la simplu, precum şi argintul cu echipa.