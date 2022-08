Bernadette Szocs a plâns de fericire la intonarea imnului României. Ce-a declarat noua campioană europeană VIDEO

Echipa Bernadette Szocs/Sofia Polcanova (România/Austria) a câştigat, joi, proba de dublu feminin din cadrul Campionatului European individual de seniori la tenis de masă, competiţie care se desfăşoară la Munchen. Finala a fost cu perechea Elizabeta Samara/Andreea Dragoman. Pe toate cele trei trepte ale podiumului la dublu feminin se află românce.

Ads

Szocs şi Polcanova s-au impus în finala cu Samara şi Dragoman cu scorul de 3-0 (18-16, 11-6, 11-9).

“Sunt foarte fericită pentru că am fost dezamăgită după ce am pierdut finala de dublu mixt. Sunt fericită că am câştigat şi că am făcut istorie”, a declarat Szocs după finală, sporiva noastră plângând de bcuurie pe podiumul de premiere, la intonarea imnului României, după cum se poate vedea mai jos.

România are şi o medalie de bronz la dublu feminin, obţinută de Adina Diaconu. Diaconu, pereche cu spaniola Maria Xiao, a pierdut în semifinale în faţa echipei Bernadette Szocs/Sofia Polcanova (România/Austria), scor 0-3 (2-11, 7-11, 6-11).

Prima medalie la actuala ediţie a CE a fost obţinută de Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, argint la dublu mixt.