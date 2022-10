Andreea Berecleanu este una dintre cele mai vechi prezentatoare de știri din România, făcând parte din generația care schimbat fața televiziunii.

Berecleanu este de doi ani la Prima TV, ceea ce a părut un pas înapoi după ani buni petrecuți la Pro TV și Antena 1. Vedeta în vârstă de 47 de ani a dezvăluit ce a determinat-o să facă acest pas.

„Îmi fac meseria, întotdeauna mi-am făcut meseria cu mare bucurie. Noi ne numim seniorii, deși suntem și noi tineri. Prima TV a însemnat un rebranding, inclusiv pentru mine, dar și pentru post.

Atunci când am intrat în Prima TV, acum doi ani, am intrat cu gândul să-mi reîmprospătez imaginea. Asta cred eu că și contează foarte mult. La fel de important este și faptul să stai mai mulți ani într-un loc, așa cum a fost cazul meu, la posturile la care am lucrat înainte.

Atunci când schimbi locul înseamnă că schimbi norocul. E un proces din care întotdeauna învățăm și pentru mine este o experiență nouă”, a declarat Andreea Berecleanu, la petrecerea Prima Fest, pentru Click!.