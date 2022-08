Benny Adegbuyi, după KO-ul devastator suferit în Germania: ”Ce nu te ucide, te face mai puternic”

Luptătorul român Benny Adegbuyi (37 de ani) a pierdut categoric sâmbătă seara duelul cu belgianul cu origini marocane Jammal Ben Saddik (31 de ani), în main-event-ul galei Glory Kickboxing 81 de la Dusseldorf.

Benny Adegbuyi s-a aflat pentru a 43-a oară în ring la profesioniști, dar confruntarea n-a durat foarte mult, el fiind făcut KO încă din prima rundă.

Arbitrii l-au declarat învingător pe Jamal Ben Saddik după o serie de lovituri nimicitoare ale acestuia.

”O înfrângere dureroasă, un meci riscant, mi-am asumat atunci când am acceptat meciul riscant după o înfrângere, că am mai avut o înfrângere. Asta este cariera unui sportiv de performanță, la nivelul la care lupt eu, câteodată pierzi, câteodată câștigi. Mergem înainte, mă bucur de familie și cam asta e. Ăsta e singurul lucru care mă doare, m-am sacrificat, am stat departe, sunt plecat din luna mai de acasă și nu am avut parte de multe lucruri alături de familia mea.

Ce nu te ucide, te face mai puternic și voi reveni cu siguranță mai puternic. Evident că urmează un parcurs greu, va trebui să revin, să am câteva victorii ca să putem să luptăm din nou împreună. Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc, oamenii chiar sunt super, m-au susținut. Ce urmează pentru mine? Mă duc la munte, la Slănic, mă relaxez cu familia și cam asta e”, a spus Benny Adegbuyi la sosirea în țară, potrivit sport.ro.