Dezvăluiri din vestiarul Belgiei după eliminarea de la Mondiale: ”Mulți jucători au plâns”

Internaţionalul belgian Michy Batshuayi a declarat, după eliminarea Belgiei de la Cupa Mondială în faza grupelor, că selecţionerul Roberto Martinez le-a spus plângând jucătorilor că pleacă de la naţională şi că mulţi fotbalişti au plâns, relatează AFP.

“Bineînţeles că sunt dezamăgit. Am fost eliminaţi, am ieşit din competiţie. Sunt atacant şi aş fi vrut să ajut echipa. Este dezamăgitor să fim eliminaţi astfel. Am câştigat o singură dată. Belgia trebuie să joace mai bine. Este dezamăgitor. Am fost surprinşi de vestea plecării selecţionerului. El ne-a spus asta plângând. Mulţi jucători au plâns, este ultimul turneu pentru câţiva, este Cupa Mondială, nu este un meci amical. Este normal să fie regrete”, a spus Batshuayi.

Naţionala Belgiei a remizat, joi, scor 0-0, cu echipa Croaţiei, în ultima etapă a grupei F a Cupei Mondiale. Belgienii au încheiat grupa pe locul 3 şi au fost eliminaţi din competiţie.