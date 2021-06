Inca un jucator da de pamant cu Gigi Becali.

Venit in iarna la FCSB, Ante Vukusic il distruge pe latifundiarul din Pipera.

Fotbalistul croatul este al doilea jucator trecut pe la FCSB care il ataca pe Gigi Becali, dupa polonezul Lukasz Gikiewicz.

Vukusic a vorbit intr-un interviu in presa din tara natala despre perioada petrecuta in Romania.

"Am ales sa merg la Steaua, credeam ca e cea mai buna decizie pentru mine. A fost cea corecta doar pentru numele clubului. Totul a fost neprofesionist acolo. A fost o oferta si de la Sepsi, dar am spus ca ma gandesc.

Intre timp, am fost sunat de Steaua. Directorul clubului mi-a spus ca ma stie de cand eram la Hajduk Split si am jucat cu Unirea Urziceni si cu Dinamo. Aveau nevoie de atacant. A vazut ca sunt liber si mi-a spus sa vin, garantandu-mi ca o sa joc. Nu eram 100% pregatit, dar mi s-a spus ca vor avea rabdare cu mine.

N-am putut sa cred ca omul decidea de pe telefon cine urma sa joace. Am jucat impotriva lui CFR Cluj in Supercupa, la pauza a decis sa scoata 5 jucatori si sa bage copii. Face totul pe telefon, are un om pe banca. Se intampla sa bage un jucator la pauza si sa-l scoata dupa 20 de minute. Becali cumpara tineri, crede ca asa va obtine rezultate. Clujul a luat titlul, dar ei au avut un antrenor adevarat. Becali a spus ca nu e interesat decat de profit.

La antrenament, colegii m-au intrebat: Tu stii unde ai venit? Mi-au zis: Daca nu dai gol in primul meci, esti terminat. Am crezut ca glumesc, dar s-a dovedit ca n-a fost asa. Am trecut prin multe in cariera, dar n-am avut astfel de probleme nicaieri", a spus Vukusic pentru DalmatinskiPortal.hr.

Ads

Gica Hagi, primele transferuri facute la Farul Constanta. Cine sunt fotbalistii care vin la noua echipa

Croatul a plecat in cele din urma de la FCSB, dar nu l-a uitat pe Gigi Becali.

"Mi s-a spus ca e mai bine sa-mi vad de treaba decat sa ma cert cu el. M-am distrat la Bucuresti in ultimele luni. Am vorbit cu Debelhuj, care joaca la Cluj. Mi-a spus ca a fost chemt la Steaua, dar ca nu s-a dus pentru ca stie cum se lucreaza acolo. Daca stiam ce ma asteapta, nu as fi mers acolo.

Am vazut ca acum l-a luat pe Vucur, si el trecut pe la Hajduk. Becali nu mai vrea sa primeasca goluri cu capul la faze fixe. Doamne fereste sa inscrie cineva de langa Vucur, o sa dispara imediat din echipa", a mai spus Vukusic.