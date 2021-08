Gigi Becali, ofertă clară de 600 000 euro pe un fotbalist! Pe cine vrea să transfere patronul FCSB

Gigi Becali vrea să urmeze modelul "Dennis Man" și să mai ia un fotbalist de la UTA.

Patronul FCSB a făcut o ofertă clară pentru David Miculescu.

Ads



Arădenii nici nu au vrut să audă de acest lucru și au refuzat din start propunera venită de la București.

600 000 de euro plus un procent de 25% dintr-un viitor transfer a oferit Gigi Becali pentru Miculescu conform prosport.



În trecut, patronul FCSB a mai făcut afaceri cu UTA. În 2016, Gigi Becali l-a luat cu 500 000 de euro pe Man de la UTA și l-a vândut în 2021 cu 12 milioane de euro.



"A venit o ofertă pentru Miculescu și a fost refuzată deja. Acum câteva zile s-a întâmplat asta, nu pot să spun de unde.

Important este că noi suntem în aceeași formulă, deci e clar că nu am luat în calcul oferta. Ne bazăm pe el, e jucător important și nu doar pentru vârsta sa. Are valoare, ne dorim să crească alături de noi. Eu cred că el mai are multe de spus la UTA. Eu am avut informația de la club și anume că Miculescu rămâne", a spus antrenorul aradenilor, Laszlo Balint, dupa meciul câștigat de UTA, 2-0 cu FC Voluntari.

La 20 de ani, David Miculescu este unul dintre fotbaliștii de viitor ai României.