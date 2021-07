Gigi Becali a declarat, joi seară, la Digi Sport, că Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova şi i-a propus să i-l dea înapoi pe Andrei Vlad, deoarece consideră că este pedepsit pentru că l-a furat pe portar.

“Nu m-am răzgândit cu nimic. Ce am spus, aşa fac. Este un antrenor şi ăla este. În schimb ce am făcut eu, l-am sunat pe Rotaru şi i-am spus: Toate mi se întâmplă că am furat. Vreau să-ţi dau lucrul furat înapoi. L-am furat pe portar. Trebuie să dau lucrul furat. Măcar conştiinţa mea e curată că am vrut să-l dau înapoi. A zis, Gigi eşti tu supărat, mai bine vorbim mâine-poimâine”, a spus Becali.

Gigi Becali a precizat că Dinu Todoran nu este vinovat pentru jocul de joi Şahtior Karagandî şi că el nu va mai aduce niciodată la FCSB jucători aşa cum a procedat cu Ondrasek şi Vucur. “Ce vină are el antrenorul că un fundaş central care trebuie să dea cu capu-n minge dă mingea pe tavă la un adversar.

E adevărat, greşelile mele au fost. În viaţa vieţilor vieţilor vieţilor voastre să mai vedeţi voi că mai iau eu jucători aiurea care sunt în străinătate liberi, 28-29 de ani şi pe care-i refuză toţi şi îi ia Becali... Nu o să mai vedeţi aşa ceva. Şi Ondrasek şi Vucur. Gata, la revedere. Nu mai vreau să-i văd la echipa 1, să se ducă la echipa a doua şi gata. Ai timp o lună de zile să te transferi, du-te tată. De prost i-am luat”.

Becali îşi doreşte ca anul viitor FCSB să ajungă în grupele LC. “Vreau ca să mă bat la campionat, nu să fie echipa obosită. Vreau campionatul că vreau Liga Campionilor, 40 de milioane. Ce s-a întâmplat în seara asta n-a fost un lucru normal. Cum să nu fie accident?”, a adăugat el.