Gigi Becali si-a marit averea considerabil in plina pandemie. Din ce a facut bani si cat a castigat

Pandemia de COVID - 19 nu l-a afecat pe Gigi Becali.

Patronul FCSB a dat lovitura in afaceri prin vanzarea terenurilor la un pret mare.

Si in fotbal, latifundiarul din Pipera a castigat peste 10 milioane de euro in plina pandemiei

""Pentru mine nu a fost nicio perioada grea, a fost chiar si mai bine de cinci ori. Pai cum asa? S-au dublat preturile la terenuri. Si am vandut in pandemie terenuri la dublu pret decat era inainte de pandemie.

Am vandut in pandemie, am luat 11 milioane (n.r. - euro) bani cash. Omul nu tine cont de pandemie, omul da cand vrea el si cat vrea el. Toata averea, implinirea asta toata e a Domnului, toate bogatiile.

Si el mi-a dat mie si a zis ba, iti dau tie sa administrezi. Daca nu administrezi bine, vai de capul tau", a spus Gigi Becali.", a spus Gigi Becali la Antena 3.

Gigi Becali, proiect de sute de mii de euro in Africa. Cum ii converteste pe bastinasi la religia ortodoxa EXCLUSIV

Pe langa terenurile vandute, patronul FCSB l-a dat si pe fotbalistul Dennis Man in Italia, la Parma, pentru care a obtinut in jur de 12 milioane de euro.