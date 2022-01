Situație gravă la Bayern Munchen din cauza Covid - 19. Campionii Germaniei au cerut amânarea meciului din campionat

Decimată de Covid-19, gruparea Bayern Munchen doreşte amânarea meciului cu Borussia Monchengladbach, de vineri, din etapa a XVIII-a a campionatului Germaniei.

Anunţul a fost făcut de Max Eberl, director sportiv la Borussia Mönchengladbach, care a discutat cu omologul său de la Bayern. Hasan Salihamidzic, şi cu reprezentanţii Ligii Germane (DFL): "Bayern ar vrea să amâne meciul, dar Liga va decide".

Clubul bavarez - deja privat de camerunezul Maxim-Eric Choupo-Moting; i de senegalezul Bouna Sarr (plecaţi la Cupa Africii pe Naţiuni) şi de tânărul fundaş Josip Stanisic, accidentat - se confruntă cu un val de cazuri pozitive la Covid-19. Este vorba de Dayot Upamecano şi Lucas Hernandez (fundaşi) Tanguy Nianzou Kouassi, Corentin Tolisso (mijlocaşi), Kingsley Coman (atacant). Manuel Neuer (portar) şi fundaşul canadian Alphonso Davies.

Bayern are doar 13 jucători din grupul profesionist disponibili, dar Leon Goretzka şi Niklas Süle nu au apărut la antrenamentul de miercuri, iar momentan nu s-a precizat motivul. Regulamentul DFL stipulează că o cerere de amânare nu poate fi acceptată dacă clubul contează pe mai mult de 15 jucători valizi (sub contract profesionist şi/sau amatori ce pot juca la profesionişti). Printre cei valizi trebuie să se afle minim nouă jucători sub contract profesionist, între care un portar.