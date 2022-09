Varietatea, cuvantul de ordine cand apelezi la cel mai bun magazin online de baterii auto din Cluj!

Daca vrei sa cumperi baterii auto in Cluj, solutia sigura este reprezentata de magazinul online NeoBat.ro, care se remarca printr-o oferta bogata si asigura produse de cea mai buna calitate, la preturi accesibile.

Asa cum stie orice sofer, o baterie auto functioneaza ca o sursa de energie pentru sistemul de pornire si de aprindere initiala a motorului, alimentand demarorul. In plus, alimenteaza bujiile in timpul functionarii motorului si, de asemenea, alimenteaza cu energie electrica sisteme electronice care nu sunt active in permanenta, precum alarmele sau radioul.

Durata de viata a bateriei si principalele motive de defectare

Daca ai o masina si esti din aceasta regiune a tarii, este bine sa stii din timp cand vei avea nevoie sa apelezi la un magazin online de baterii auto Cluj. In medie, un acumulator functioneaza intre 3 si 5 ani. Daca este bine intretinut, durata sa de viata poate sa ajunga si la 7 ani, dar scade la mai putin de 3 ani in special cand sunt efectuate multe drumuri la distante foarte scurte.

Una dintre problemele care pot sa apara este sulfatarea, un proces chimic care consta in acoperirea cu sulfat de plumb a placilor bateriei. Printre cauze se numara descarcarea aproape totala, precum si calatoriile scurte efectuate frecvent pe durata sezonului rece, cand incarcarea este mai lenta.

Oxidarea bornelor si scurtcircuitarea reprezinta alte probleme aparute relativ frecvent, semnale clare ca este nevoie sa cauti baterii auto in Cluj.

Cele mai performante modele de acumulatori

NeoBat ofera acumulatori de autoturisme de calitate superioara, proveniti exclusiv de la branduri recunoscute atat la nivel national, cat si international. Este vorba despre modele oferite de Varta, Bosch, Rombat si alte firme care se remarca prin seriozitate si calitate.

Capacitatea bateriilor disponibile variaza de la 10 la 110 amperi pe ora, iar inaltimea intre 139 si 240 de milimetri. Latimea porneste de la 90 si ajunge la 190 de milimetri, in timp ce lungimea variaza intre 150 si 325 de milimetri. Sunt disponibile atat baterii cu borna normala, cat si cu borna inversa.

Unul dintre modelele de baterii auto din Cluj apreciate de catre soferi este Varta Black Dynamic 541400036, cu capacitatea de 41 de amperi pe ora. Datorita acestui acumulator, masina ta va avea o pornire superioara, o performanta consistenta si o fiabilitate mult imbunatatita. Are la baza o tehnologie moderna, menita sa sporeasca durata de viata, iar grila unica este conceputa pentru un flux perfect de curent, asigurand o rezistenta redusa si o conductivitate optima. Varta Black Dynamic 541400036 se reincarca rapid, are o putere de pornire extrem de inalta si o rezistenta exceptionala la coroziune.

Rombat Cyclon cu capacitatea de 55 de amperi pe ora reprezinta o alta alegere verificata si de incredere pe piata auto romaneasca. Construita pentru o durata mare de viata, este compatibila cu mai multe marci auto, printre care Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunday, Land Rover, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Toyota sau Volkswagen.

Cand cumperi baterii auto Cluj, investeste in produse de cea mai buna calitate, pentru a avea parte de energie timp indelungat, fara a te confrunta vreodata cu probleme la drum!