Invenție revoluționară în lumea mașinilor electrice: Bateria cu o autonomie de 1.200 de kilometri VIDEO

O invenție prezentată la Expoziția mondială de electronice CES 2022 de la Las Vegas a impresionat experții din industria auto.

Astfel, bateria Gemini dezvoltată de către start-up-ul Our Next Energy (ONE) din Detroit, care a echipat un automobil electric Tesla model S, a rezistat numai puțin de 1.200 de kilometri (750 de mile), fără încărcare.

Primul test rutier al bateriei a atins performanța aproape dublă față de produsele existente în prezent pe piață (396 mile/637 km), la Tesla S standard, potrivit Independent.

Rezultatele noi baterii Gemini ”stabilește un nou punct de referință pentru întreaga industrie auto”, a declarat Mujeeb Ijaz, CEO al companiei ONE. ”Vrem să accelerăm adoptarea vehiculelor electrice prin eliminarea anxietății de autonomie, care îi reține pe majoritatea consumatoirilor din ziua de astăzi”, a spus el.

”Acum suntem concentrați pe evoluția acestui nou concept de baterie denumit Gemini TM, care va permite călătorii pe distanțe lungi cu o singură încărcare, îmbunătățind în același timp și costurile și siguranța folosind materiale durabile”.

Bateria Gemini a celor de la ONE folosește un design inovator cu litiu și fosfat de fier, despre care compania spune că va putea fi folosită pe camioanele comerciale, în cursul acestui an.

Tehnologia a fost prezentată la Expoziția mondială de electronice CES 2022 de la Las Vegas, Statele Unite din ianuarie, unde și alte companii și start-up-uri au prezentat mai multe modele de baterii, cu o autonomie ridicată.

