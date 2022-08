”Ucraina pregătește un Austerlitz”. Asemănările frapante cu o celebră bătălie a lui Napoleon ce a îngenunchiat Rusia

Armata rusă din regiunea Herson așteaptă o înfrângere comparabilă cu bătălia de la Austerlitz condusă de Napoleon, crede scriitorul Thomas Theiner.

Generalii ruși continuă să mute un număr imens de trupe în ”buzunarul” Hersonului, într-o încercare disperată de a opri contraofensiva ucraineană. Această poveste se poate transforma într-o înfrângere completă pentru Federația Rusă.

Această opinie a fost exprimată pe blogul său de Twitter de cunoscutul publicist și scriitor Thomas C. Theiner.

„Cu cât mă uit mai mult la frontul din regiunea Herson și la numeroasele declarații ale Ucrainei despre o viitoare contraofensivă, cu atât mai mult simt că Ucraina pregătește Austerlitz pentru ruși ”, a scris Zeiner.

Bătălia de la Austerlitz a avut loc la 20 noiembrie 1805. Aceasta a fost bătălia decisivă a armatei napoleoniene împotriva celei de-a treia coaliții anti-napoleonice, care includea armata rusă a lui Alexandru I.

În timpul acestei bătălii, Napoleon a condus inamicul într-o capcană creată cu pricepere, distrugând mitul invincibilității armatei ruse.

Austerlitz este considerat un exemplu de bătălie care a dus la înfrângerea completă a inamicului.

„Herson este flancul drept, iar Melitopol este înălțimile Pratsen. Până acum, rușii repetă aceleași greșeli care i-au condamnat la moarte la Austerlitz, inclusiv un râu fără poduri în spatele lor și o barieră de apă impenetrabilă în sud ”, a spus scriitorul.

El crede că Ucraina are șansa să pună capăt ocupației ruse în această bătălie. „Dacă ucrainenii aranjează un Austerlitz pentru ruși, atunci întregul război se va termina”, a declarat Zeiner.

Kherson being the right wing and Melitopol being the Pratzen Heights.

