Teroarea la care este supus un tânăr român de către unul dintre cele mai temute clanuri de interlopi. Infractorii ar fi ajutați de polițiști

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, povestește că a trecut prin clipe de groază și că un clan de interlopi din oraș îl terorizează. L-ar fi bătut și umilit și l-ar fi amenințat și cu pistolul.

Totul ar fi început după ce tânărul s-a căsătorit cu o fată apropiată de clan, potrivit cronica-gaestiului.ro.

„Totul se întâmplă pentru că m-am căsătorit cu nepoata lor. Ne știam din liceu și am decis să ne mutăm împreună. Atunci, au intrat noaptea peste noi, în casă. Ne-au bătut, au bătut-o și pe mama mea, care este bolnavă. Am depus plângere penală împotriva lor și acum fac presiuni pe mine să-mi retrag plângerea. Dar cum să-i iert, când ei au bătut-o pe mama, l-au bătut pe fratele meu?

Ieri, am vrut să duc fier vechi la centrul de lângă Penitenciar, pentru că aveam nevoie de bani. Am nevasta în spital și a născut și de aceea am riscat să vin în oraș, deși știam că vor afla și că nu va fi bine pentru mine. Am luat-o pe drumuri ocolite, dar tot au aflat. In zona grădinii pușcăriei s-au pus în fața căruței. Au luat calul de căpăstru, ca să-l oprească. Am reușit să fug, dar au luat-o după mine cu mașina. Era Catană, cu cei trei băieți ai lui și cu alt bărbat. Au tras trei focuri de armă, dar nu m-au nimerit. M-au prins într-un lan de porumb, pe câmp. M-au bătut, m-au pus în genunchi și m-au filmat. Mă puneau să-mi cer iertare”, a declarat tânărul, potrivit sursei citate.

Bărbatul a mers la poliție după acest episod.

„M-a audiat un polițist Ionescu, la Găești. Și îmi spunea să accept să-mi dea Catană 10 milioane (1000 de lei – n.red) și să nu mai depun plângere. El era acolo să-mi ia declarații, sau să îl ajute pe Catană să scape? Am vrut să chem presa, dar nu m-au lăsat, de aia cred că vor să mușamalizeze tot. Eu nu vreau decât dreptate și nu îmi retrag plângerile”, a mai spus tânărul.

Cazul este instrumentat de poliție.

„Persoanele sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de Pe lângă Judecătoria Găeşti, au descins la domiciliul unui bărbat de 44 de ani, din oraşul Găeşti”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa, potrivit adevarul.ro.